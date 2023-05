Manchester City en Guardiola wachten in spanning af na geheimzinnige uitspraak CL-uitblinker

Niet Kevin de Bruyne of Erling Haaland, maar Bernardo Silva was woensdagavond de grote man bij Manchester City in de return tegen Real Madrid in de halve finale van de Champions League. De Portugees was tweemaal trefzeker en had daarmee een groot aandeel in de 4-0 zege én het bereiken van de eindstrijd. De finale tegen Internazionale op 10 juni zou zomaar de laatste wedstrijd van Silva in dienst van Manchester City kunnen zijn.

Het seizoen bevindt zich in de eindfase. De prijzen worden verdeeld. Ook in Engeland. Manchester City is nog maar één overwinning verwijderd van een nieuwe landstitel. Daarnaast speelt de ploeg van trainer Josep Guardiola binnenkort de finale van de FA Cup. De geruchtenmolen draait echter al op volle toeren. Ook de toekomst van Silva is onderwerp van gesprek. De Portugees heeft bij Manchester City nog een contract tot medio 2025, maar het valt niet uit te sluiten dat hij na dit seizoen vertrekt uit Engeland.

Artikel gaat verder onder video

Silva werd afgelopen zomer al nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer. FC Barcelona zag in de aanvallende middenvelder, die bij Manchester City vooral hangend op de rechterflank speelt, de ultieme versterking. De regerend én aanstaand kampioen van Engeland wilde echter niet meewerken aan een overgang naar Spanje. Begin deze week werd Silva wederom gelinkt aan een toptransfer. Dit keer werd niet FC Barcelona, maar Paris Saint-Germain genoemd als mogelijke nieuwe werkgever. Volgens L’Équipe zien de Parijzenaren in Silva de opvolger van Lionel Messi, die na dit seizoen transfervrij vertrekt.

De geruchten over een transfer naar PSG hadden in de thuiswedstrijd tegen Real Madrid in ieder geval geen invloed op het spel van Silva. De Man of the Match kreeg na afloop wel vragen over zijn toekomst. “Mijn plan is om het seizoen goed af te sluiten, de Premier League te winnen en dan de andere twee finales… We zullen in de zomer zien wat er gaat gebeuren”, liet de Portugees optekenen door RMC Sport. Silva maakte in de zomer van 2017 de overstap van AS Monaco naar Manchester City. Hij droeg vooralsnog 303 keer het shirt van de Citizens, goed voor 55 doelpunten en 58 assists.

Silva is niet de enige basiskracht van het huidige Manchester City dat in verband wordt gebracht met een vertrek uit Engeland. Ilkay Gündogan is in het bezit van een aflopend contract en heeft vooralsnog geen besluit genomen over zijn toekomst. Guardiola hoopt dat de Duitser in Engeland blijft voetballen. Gündogan kan rechter rekenen op serieuze interesse van FC Barcelona. Bij de kampioen van Spanje zou een contract van drie seizoenen voor hem klaarliggen.