Maria Morán deelt schokkende bedreigingen: dochter van haar en Cillessen uitgescholden

De Spaanse journalist María Morán heeft screenshots gedeeld van bedreigingen die ze ontving nadat ze een vraag stelde aan Carlo Ancelotti over Vinícius Júnior. Morán heeft aangifte gedaan van de bedreigingen.

Vinícius was dinsdag geschorst voor het uitduel met Real Sociedad (2-0 nederlaag) nadat hij een paar dagen eerder zijn tiende gele kaart van het seizoen had geïncasseerd. Die kreeg hij voor aanmerkingen op de wedstrijdleiding: Vinícius vond dat een tegenstander een kaart verdiende voor een overtreding op hem, maar kreeg die kaart zelf.

"Denk je dat Vinícius een rode kaart zou kunnen gebruiken om een les te leren over zijn constante aanmerkingen op de scheidsrechters?", vroeg Morán aan Ancelotti. De trainer van Real Madrid antwoordde: "Nee, een rode kaart is niet nodig. Alle gele kaarten die hij heeft gekregen lijken me wel genoeg."

De vraag van Morán schoot bij sommige twitteraars in het verkeerde keelgat. De journalist van GolTV plaatst een screenshot waarop te zien is dat er wordt gedreigd om haar te verkrachten. Bovendien wordt haar dochter van achttien maanden oud uitgescholden. Die dochter kreeg ze met haar ex Jasper Cillessen.

"Dit is een aantal van de reacties die ik heb gekregen voor het uitvoeren van mijn werk als journalist. Mijn dcohter is achttien jaar oud. Ze zeggen dat ze mij zullen verkrachten, dat mijn dochter een bastaard is... ALLES wordt overgedragen aan de politie."