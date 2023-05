Mbappé neemt Messi-loos PSG na veelbewogen week bij de hand in Troyes

Paris Saint-Germain heeft een veelbewogen week afgesloten met een 0-2 overwinning op Troyes. In het uitduel nam Kylan Mbappé het elftal van PSG, waarin de geblesseerde Neymar en de geschorste Lionel Messi ontbraken, met zijn 24ste competitietreffer bij de hand.

Het ging de hele week over de Braziliaan en de Argentijn in Parijs. Neymar ontbreekt al tijden wegens een blessure en lijkt bezig aan zijn laatste maanden in Parijse dienst. Messi vloog aan het begin van de week tegen de zin van de club naar Saoedi-Arabië, miste daardoor een training en werd pardoes voor twee weken geschorst. Ook de wereldkampioen lijkt inmiddels stevig op weg naar de uitgang, zeker nadat de fans van de Parijse club deze week hun ongenoegen over het tweetal luidkeels lieten blijken.

Artikel gaat verder onder video

Op bezoek bij Troyes, de nummer negentien van de ranglijst, was Mbappé de enige overgebleven superster in de Parijse voorhoede. Hij werd geflankeerd door de talentvolle Hugo Ekitiké (20). Binnen tien minuten had Mbappé zijn ploeg op 0-1 gezet. Een voorzet van Fabián Ruiz spatte op de lat uiteen, waarna de Fransman bij de tweede paal alert was en de openingstreffer binnenkopte. Daarna werd het duel kortstondig stilgelegd toen een aantal fakkels vanaf de tribunes het veld op werden gegooid, waardoor het zicht in het doelgebied nagenoeg verdween. Toen de wedstrijd na enkele minuten hervat werd bleek Troyes best mee te kunnen met de sterrenformatie uit Parijs, maar doelman Gianluigi Donnarumma stond zijn mannetje en hield PSG op de been. In het tweede bedrijf zorgde middenvelder Vitinha vervolgens voor de 0-2.

Nummero 𝐭𝐰𝐞𝐞 voor PSG 🤞

Parijs verdubbelt haar voorsprong na een uurtje spelen 💪



Doelpuntenmaker met nummer 17, Vitinha ⚽#ZiggoSport #Ligue1 #ESTACPSG pic.twitter.com/7hyAZviV1t — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 7, 2023

Daarmee leek het verzet van de laagvlieger wel gebroken, maar in de slotfase kwam Troyes toch nog even terug in de wedstrijd. Xavier Chavalerin tekende met nog tien minuten te spelen voor de 1-2, waardoor PSG even gevreesd zal hebben dat de rampweek afgesloten zou worden met niet bepaald welkom puntverlies. Ruiz maakte echter aan de onzekerheid een einde door uit een rebound de kruising te vinden: 1-3.

Door de zege handhaaft koploper PSG de voorsprong van zes punten op naaste belager RC Lens, dat zaterdag de topper tegen nummer drie Olympique Marseille met 2-1 wist te winnen. Met nog vier duels te spelen lijkt de tiende Franse titel in de afgelopen twaalf jaar PSG nauwelijks nog te kunnen ontgaan. Troyes is daarentegen al bijna uitgespeeld; de club kan alleen op papier nog aan degradatie ontsnappen.