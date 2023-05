José Mourinho is zeker niet allemansvriend, zo zagen we na de uitschakeling van Feyenoord tegen AS Roma. Arne Slot werd destijds behoorlijk uitgekafferd door de Portugese oefenmeester in de catacomben. Dat zal donderdagavond vermoedelijk niet gebeuren in het duel met Bayer Leverkusen: zijn voormalige pupil Xabi Alonso kreeg in de Italiaanse hoofdstad geen lelijke woorden, maar een dikke knuffel van de Portugees. Het kan verkeren.