NAC heeft aan een helft genoeg; Emmen kan de borst natmaken

NAC Breda heeft zich weten te plaatsen voor de halve finale van de play-offs om een plekje in de Eredivisie. MVV werd met 3-1 verslagen. In eigen huis walste de uitploeg voor de rust over de gastheren heen. Na rust redde MVV de eer. Een rode kaart voor NAC-doelman Roy Kortsmit kwam te laat om alsnog een Maastrichts mirakel te creëren.



In een sfeervolle de Geusselt was het aan NAC Breda om de 1-0 voorsprong, behaald in het heenduel, te verdedigen. Dat deed het door MVV op het middenveld flink op te jagen en te dwingen in een zeldzaam foutje en dat af te straffen. Dat het na 20 minuten effect sorteerde, was geheel te danken aan de alertheid van de teruggekeerde spits Elias Mar Omarsson en de volkomen verkeerde inschatting van MVV-doelman Romain Matthys. Een bal van achteruit viel voor de voeten van Omarsson die Matthys heel ver uit zijn doel zag staan. Een koud kunstje voor de IJslandse spits om de 0-1 op het scorebord te zetten. Voor MVV werd de klus om de volgende ronde in de nacompetitie te bereiken zodoende nog lastiger, maar het maakte het zichzelf nog lastiger. Ditmaal was het rechtsachter Rico Zeegers die zijn inspeelpass van achteruit veroverd zag worden en uiteindelijk via de linkervoet van NAC-spelmaker Sabir Agougil in het netje zag belanden. NAC op rozen en het werd nog mooier voor de Bredanaars. Na 40 minuten schoot Ezechiel Banzuzi de 3-0 tegen de touwen. Daarop volgde Bredaas vreugdebier op het veld wat inhield dat arbiter Erwin Blank het duel voor 5 minuten staakte. De minuten die na de onderbreking volgde had MVV een doelpuntje op kunnen leveren, maar Sven Blummel vond alleen de knuisten van NAC-goalie Roy Kortsmit.

Een vroege kans in de tweede helft liet het sprankje hoop in de Maastrichter harten nog oplichten. Net was andermaal Blummel die het onderwerp was, de lat weerhield hem van scoren. Het lukte invaller Dailon Livramento wél om tot scoren te komen. Die goal was vooral een beloning voor het de MVV-fans die pal achter hun ploeg bleven staan. Nadat het doelpunt was gevallen vloeiden de krachten uit menig MVV-lijf en wist NAC eenvoudig overeind te blijven.

Artikel gaat verder onder video

In de slotfase maakte de Bredase ploeg het zichzelf alsnog moeilijk toen doelman Kortsmit de doorgebroken Ruben van Bommel neerhaalde. De goalie kreeg, net als twee wedstrijden geleden de rode kaart, en omdat NAC-trainer Peter Hyballa zijn wisselmomenten al had verbruikt moest spits Jort van der Sande op doel. Dat gaf MVV kortstondig het moraal om toch nog voor een Maastrichts mirakel te gaan, maar verder dan wat pogingen van afstand kwam de thuisploeg niet. Tot overmaat van ramp strooide invaller Charles Jesaja Hermann extra zout in de Maastrichter wond door de 4-1 in blessuretijd aan te tekenen. Naast rode kaart was de gele kaart voor centrale verdediger Anselmo García MacNulty een flinke smet op de ruime zege. Zij zijn daarmee geschorst voor het eerste treffen met FC Emmen aanstaande woensdagavond.