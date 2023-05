Onana op eenzame hoogte in Europa na wéér een clean sheet met Inter in de Champions League

Andre Onana hield woensdagavond opnieuw de heilige 'nul' tijdens de eerste halve finale van de Champions League tussen zijn Inter en stadgenoot AC Milan. Dat deed de oud-keeper van Ajax niet voor het eerst dit seizoen. Sterker nog; niet één keeper in het miljardenbal komt in de buurt van zijn indrukwekkend aantal clean sheets.

In de met 0-2 gewonnen stadsderby moest Onana lang wachten tot hij voor het eerst écht reddend op hoefde te treden. Pas in blessuretijd loste Milan het eerste schot tussen zijn palen. De harde inzet van Tommaso Pobega vloog echter recht op hem af en was derhalve een relatief gemakkelijke prooi voor de Kameroener. Een half uur eerder had hij het geluk dat een schot van Sandro Tonali via de paal naast vloog. Hoe het ook zij; voor de zevende keer dit Europese seizoen wist een tegenstander Onana niet te passeren.

Daarmee breekt de sluitpost het clubrecord van de Braziliaan Julio César uit het seizoen 2009-10. Dat jaar won Inter onder José Mourinho uiteindelijk de Champions League door in de finale af te rekenen met Bayern München, dat in Madrid met 2-0 werd verslagen door twee treffers van Diego Milito. César hield zijn doel dat jaar zes keer schoon, maar is zijn record met nog minimaal één wedstrijd te spelen dus kwijt aan Onana.

Bovendien is Onana dit seizoen ook de keeper met de meeste clean sheets én de meeste reddingen in de Champions League. Liefst zeven keer lukte het hem tot nu toe om zijn doel schoon te houden. Daarmee laat hij zijn collega-halvefinalisten Ederson (Manchester City) en Thibaut Courtois (Real Madrid), die beiden vijf keer ongeschonden uit de strijd kwamen, achter zich. Ook de Belg Simon Mignolet hield vijf keer de nul, maar hij werd met Club Brugge al in de achtste finale uitgeschakeld door Benfica. Onana verrichtte dit seizoen al 43 reddingen, ook dat is een record. Courtois en Mignolet volgen met respectievelijk 38 en 34 succesvolle ingrepen.