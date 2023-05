Ongeloof over mogelijke transfer Messi: 'Als hij zijn geld in de fik steekt, brandt het met kerst nog'

Lionel Messi vervolgt zijn loopbaan naar verluidt in Saudi-Arabië en daar begrijpen Mike Snoei en Kees Kwakman weinig van. De aanvaller uit Argentinië kan volgens Franse media vierhonderd miljoen euro per jaar gaan verdienen bij Al-Hilal. Bij het programma Voetbalpraat van ESPN wordt zijn situatie besproken.

"Waarom moet hij dit doen?", vraagt Telstar-trainer Snoei zich hardop af na een vraag van presentator Sinclair Bischop. "De kinderen van zijn kinderen gaan dat geld niet eens meer opmaken. Dan moet je het doen omdat het zo'n enorm bedrag is. Deze jongen heeft zo verschrikkelijk veel geld verdiend. Hij kan ook als liefhebber afsluiten in de MLS of op een romantische manier bij FC Barcelona. Daar moeten dit soort jongens echt goed over nadenken."

Artikel gaat verder onder video

Kwakman denkt vooral vanuit de situatie van FC Barcelona, dat Messi terug wil halen naar Camp Nou. "Je moet je afvragen of Barcelona het zelf nog wel wil en moet doen. Die zijn met een renovatie bezig. Om dan weer het hele elftal aan hem op te hangen. Ik zou het wel mooi vinden, maar het wordt nooit meer zoals het is geweest. Voor vierhonderd miljoen naar Saudi-Arabië, ik zou dat verschrikkelijk vinden. Sluit dan lekker af bij Rosario."

Het duizelingwekkende salaris dat op Messi ligt te wachten, moet volgens Kwakman geen reden zijn om de stap naar de zandbak te maken. "Hoeveel miljard heeft hij nou? Als hij zijn geld nu in de fik steekt, dan brandt het met kerst nog", aldus Kwakman, die wordt aangevuld door tafelgenoot Kees Luijckx. "Sommige spelers hebben nooit genoeg. Die denken gewoon in het verdienen van heel veel geld. Die jongens bestaan ook", vertelde Luijckx.