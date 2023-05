Onverbiddelijke KNVB maakt geen uitzondering voor kampioenswedstrijd Feyenoord

Feyenoord had gehoopt de netten die sinds een aantal weken rond het hele veld in De Kuip hangen weg te kunnen halen voor het mogelijke kampioensduel van komende zondag, als Go Ahead Eagles op bezoek komt in Rotterdam. Daartoe zocht de club contact met de KNVB, maar de voetbalbond kwam niet met de reactie waar Feyenoord op gehoopt had.

Het Algemeen Dagblad schrijft namelijk dat de bond het duel onverbiddelijk stillegt als er bier op het veld terechtkomt. Ook als dat zogeheten 'vreugdebier' is, dat bij een doelpunt de lucht in wordt gegooid en al dan niet bewust aan de verkeerde kant van de boarding belandt.

Feyenoord zou de bond juist hebben verzocht om voor het mogelijke kampioensduel de strengere regels wat te versoepelen. Sinds de halve finale van de KNVB Beker in De Kuip worden wedstrijden onverbiddelijk stilgelegd als er voorwerpen of drankjes op het veld belanden. Wordt een speler of official zelfs geraakt, dan wordt de wedstrijd zelfs helemaal gestaakt en op een later moment zonder publiek uitgespeeld. FC Groningen en NEC hadden eind april de negatieve primeur; zij moesten na achttien minuten spelen hun duel in de Euroborg afbreken, waarna het resterende gedeelte op dinsdag werd uitgespeeld zonder publiek.

Schrikbeeld

Omdat de voetbalbond niet mee wil denken over een versoepeling, rest Feyenoord niets anders dan de netten te laten hangen. De club zit er uiteraard niet op te wachten dat de kampioenswedstrijd op een doordeweekse dag in een leeg stadion wordt uitgespeeld. Bij winst op de Eagles is de zestiende landstitel een feit. Achtervolger PSV kan de ploeg van Arne Slot in dat geval niet meer inhalen. Bij een gelijkspel of zelfs een nederlaag is Feyenoord afhankelijk van het resultaat van PSV - Fortuna Sittard, dat later op de avond in Eindhoven wordt gespeeld.