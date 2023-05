Onwaarschijnlijke comeback met Antwerp FC laat Van Bommel ontploffen

Mark van Bommel heeft een onwaarschijnlijke overwinning geboekt met Antwerp FC. Vijf minuten voor tijd stond het nog met 1-2 achter in eigen huis tegen Club Brugge, waar Noa Lang met twee assists lang de kwelgeest was. Mede door een goal van Gyrano Kerk kon Van Bommel alsnog uit zijn plaat gaan op De Bosuil.

Met tien zeges in de laatste elf officiële duels (waarvan acht met een clean sheets) was de vorm van Antwerp FC ongelofelijk onder leiding van Van Bommel. Zondagmiddag ging het echter vanaf het eerste fluitsignaal mis: na een goede actie van de continu uitgefloten Noa Lang aan de linkerkant kon Clinton Mata al na twee minuten de openen. Twintig minuten later maakte Hans Vanaken het tweede doelpunt van Club Brugge tegen Antwerp FC en leek een nederlaag aanstaande.

Artikel gaat verder onder video

De laatste keer dat Van Bommel met zijn elftal twee doelpunten incasseerde was op 15 januari (!) tegen Union Sint-Gillis (2-0 verlies). Dat het uitgerekend zondagmiddag tegen de nummer vier Club Brugge misging, was behoorlijk vervelend. De regerend landskampioen heeft namelijk als enige in de kampioenspoule geen uitzicht meer op de titel van België. Van Bommel greep in bij een 0-2 achterstand en bracht Calvin Stengs al binnen het half uur in de ploeg voor Mandela Keita.

In het eerste bedrijf zorgde Vincent Janssen wel voor de belangrijke aansluitingstreffer, waardoor Antwerp FC na de rust kon blijven jagen op de gelijkmaker. Janssen liet meermaals een grote kans liggen, maar zag op het moment dat het misschien wel niet meer werd verwacht, Gyrano Kerk vlak voor tijd voor de bevrijdende gelijkmaker zorgen.

Daarmee leek Van Bommel tegen puntverlies aan te lopen en de koppositie mogelijk aan nummer twee RC Genk of nummer drie Union Sint-Gillis te moeten laten, die later op de dag tegenover elkaar staan. In de allerlaatste corner van de wedstrijd kwam de bal in de klus voor de voeten van Arthur Vermeeren, die laag raak schoot en heel het stadion - coach Van Bommel en aanvoerder Toby Alderweireld incluis - liet ontploffen. De koppositie blijft in handen van Antwerp FC, dat een van de concurrenten punten zal gaan zien verspelen of mogelijk zelfs allebei.

WAT.EEN.𝐂𝐎𝐌𝐄𝐁𝐀𝐂𝐊! 🤯

Via de 18-jarige Arthur Vermeeren doet Antwerp het in de aller, aller, allerlaatste minuut dan toch: 3-2 💫



En Mark van Bommel is uiteraard door het dolle heen! 🤟🏻#ZiggoSport #JupilerProLeague #ANTCLU pic.twitter.com/WqHAxS1zzh — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 14, 2023