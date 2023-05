Oren van René van der Gijp klapperen: 'Ik wist niet wat ik hoorde, je bent toch gestoord als je dat zegt?'

René van der Gijp vindt het 'krankzinnig' dat Ruud van Nistelrooij na afloop van de bekerfinale tussen Ajax en PSV de media de schuld heeft gegeven van het wangedrag van de spelers. De wedstrijd in De Kuip werd ontsierd door opstootjes, aanstellerij en gezeur bij de scheidsrechter.

"We zijn een geweldig land voor beginnende trainers en spelers, zoals Xavi Simons, maar ook Ruud van Nistelrooij en John Heitinga", begint Van der Gijp bij Vandaag Inside. "Maar na de wedstrijd hoor ik Van Nistelrooij praten. Dan denk ik: daar komt louter onzin uit. Dat is niet erg, want dat mag hier. Wij zeggen daar niks van. Laat lullen. Maar hij zei: de media zijn schuldig aan het uit de hand lopen van de eerste helft, omdat de media veel te zwart-wit zijn en veel te veel druk op zo'n wedstrijd leggen. Je bent toch gestoord als je dat zegt?"

De uitspraken van Van Nistelrooij kunnen Johan Derksen niet beroeren. "Het is zo dom dat ik me er niet eens aan erger", aldus het boegbeeld van de talkshow. Van der Gijp: "Johan, heb jij maandag iets over de bekerfinale gelezen? Of dinsdag, woensdag en donderdag? Ga naar Engeland. Daar schrijven ze een week lang over de finale." Derksen: "Ze hebben geen zelfkritiek, René. Ze kunnen niet relativeren." Van der Gijp: "Het is dermate grote onzin die hij staat te verkondigen, dat ik denk: zou hij wel goed bij zijn hoofd zijn? Ik wist niet wat ik hoorde."

Derksen heeft ergens wel een zwak voor Van Nistelrooij. "Ik ben wel een liefhebber van hem en vind het een goede jongen, maar hij weet in de publiciteit nog niet echt leuk over te komen. Het is maar gebrabbel. De persvoorlichter van PSV moet daar met hem over praten. Dit is namelijk ontzettend dom wat hij zegt. Hij kan het niet staven met voorbeelden. Hij heeft een beetje moeite met zich een houding geven in deze slangenkuil waar hij zelf voor gekozen heeft."