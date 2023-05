PSV stomverbaasd door Van Nistelrooij: hij zou nog langs de lijn staan tegen AZ

PSV heeft toelichting gegeven op het vertrek van trainer Ruud van Nistelrooij. Op de persconferentie gaven algemeen directeur Marcel Brands en technisch directeur Earnest Stewart woensdagmiddag een eerste reactie. Daaruit bleek dat ze ervan uitgingen dat Van Nistelrooij zondag nog langs de lijn zou staan tegen AZ, nadat dinsdag een gesprek plaatsvond.

Brands sprak van een 'niet leuke bijeenkomst'. "We zijn vanochtend verrast door de mededeling dat Ruud per direct stopt als hoofdcoach van PSV. Afgelopen weken zijn er een aantal gesprekken geweest met Ruud over een aantal interne zaken. Om een misverstand te voorkomen: wij hebben de spelersgroep verwezen naar de trainer", maakte Brands duidelijk.

"Gisteren hebben we op verzoek van Ruud nog een gesprek gevoerd. In onze ogen was dat een goed gesprek, waarin we tot de conclusie kwamen om vandaag gezamenlijk de selectie toe te spreken, zodat de volledige focus op de wedstrijd van AZ zou gaan. Dat de problemen die erkend waren voor na het seizoen waren en welke oplossingen we dan konden we vinden. Daar wil ik het vooralsnog bij laten." Dat is opmerkelijk: Van Nistelrooij zou dus zondag op de bank zitten tegen AZ, maar gaf woensdagochtend toch aan per direct weg te willen.

Stewart beaamde ook dat er dinsdag een gesprek is geweest. "Daar kwam uit het voort dat we het gesprek verder in de avond zouden vervolgen. We zijn uit dat gesprek gekomen en hadden het gevoel dat de volledige focus op zondag zou gaan. We zouden de spelersgroep vandaag toespreken en het vervolg over het weekend heen tillen. Vanmorgen kwam Ruud bij me langs en toen heeft hij mij verrast met de mededeling dat hij per direct zou stoppen."

Daardoor neemt Rutten zondag de honneurs waar in Alkmaar. "Ik heb Fred gevraagd om aanstaande zondag op de bank te zitten in een moeilijke tijd voor PSV. Allemaal zeer vervelend en verrassend na het gesprek hoe we gisteren uit elkaar zijn gegaan." De mededeling van Van Nistelrooij was woensdagochtend 'vrij kort'. "Ik heb hem nog wat vragen gesteld, onder meer of dit wel het juiste was om te doen", aldus Stewart. "Maar hij was vastberaden in het besluit. Ja, hij maakte een aangeslagen indruk. Ik denk dat dit niet de bedoeling was, zeker niet hoe we gisteravond met zijn allen uit elkaar zijn gegaan."