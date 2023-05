'Rampseizoen Bayern München kost clubicoon Kahn de kop, club praat met beoogd opvolger'

Bayern München dreigt dit seizoen na tien kampioenschappen op rij naast de Duitse landstitel te gaan grijpen. Bovendien was het op bestuurlijk vlak weer eens bijzonder onrustig bij FC Hollywood. Die combinatie zou CEO en oud-doelman Oliver Kahn weleens zijn baan bij Der Rekordmeister kunnen gaan kosten.

Het Duitse Sport1 schrijft dat de toekomst van Kahn in München onderwerp is van discussie. Het clubicoon is eindverantwoordelijke voor het ontslag van trainer Julian Nagelsmann en de aanstelling van Thomas Tuchel als opvolger. Afgelopen weekend verspeelde Bayern, met nog één speelronde te gaan, de koppositie in de Bundesliga aan Borussia Dortmund.

Op 30 mei zal de raad van commissarissen van de club zich op een vergadering buigen over het functioneren van Kahn, die in de woorden van Sport1 'ook intern flink onder vuur is komen te liggen.' Bovendien is de mogelijke opvolger van de oud-keeper ook bekend: financieel directeur Jan-Christian Dreesen zou nadrukkelijk in beeld zijn. Dreesen, sinds 2013 lid van het clubbestuur zou na dit seizoen terugtreden in München ook in beeld zijn bij de DFL, de organisator van de Bundesliga. Hij zou nu echter zelfs al met Bayern over de CEO-functie en het bijbehorende salaris hebben gesproken.

Dreesen zou bovendien de steun genieten van clubiconen Karl-Heinz Rummenigge en Uli Hoeneß. Hij geldt als vertrouweling van Rummenigge, die in 2021 juist terugtrad als CEO en werd opgevolgd door Kahn. Hoeneß, net als Rummenigge oud-speler van Bayern, was jarenlang voorzitter van de club en trad in 2019 af.