Real Madrid-spelers worden met de grond gelijk gemaakt: slechts één voldoende

De grote favoriet was Real Madrid in aanloop naar de tweede ontmoeting met Manchester City weliswaar niet, maar na de heenwedstrijd in het eigen Santiago Bernabéu was de formatie van coach Carlo Ancelotti ongetwijfeld met veel vertrouwen afgereisd naar Engeland. Het werd echter een avond om heel snel te vergeten. Real Madrid werd overklast en mocht enigszins van geluk spreken dat Manchester City er ‘slechts’ vier maakte. De Spaanse media wisten niet wat zij zagen en zijn dan ook bikkelhard in hun beoordelingen. Alleen Thibaut Courtois komt er goed vanaf.

De openingsfase van de return tussen Manchester City en Real Madrid had opvallend veel weg van de heenwedstrijd. Manchester City was de bovenliggende partij, Real Madrid kwam er niet aan te pas. Maar waar de Spanjaarden zich op eigen veld na een lastige start wisten op te richten en zelfs de score openden, ging het in het Etihad Stadium van kwaad tot erger. Het was aan Courtois te danken dat Manchester City niet al binnen twintig minuten een comfortabele voorsprong had te pakken. De Belg redde tweemaal geweldig op een kopbal van Erling Haaland.



‘Wonderlijk optreden van de Belg’, is Marca lovend over de prestatie van de doelman. Volgens de Spaanse sportkrant verrichtte Courtois drie ‘wonderen’ in het Etihad Stadium. De eerste was zijn redding in de twaalfde minuut op een kopbal van Haaland van dichtbij, de tweede een katachtige reflex op nogmaals een kopbal van de Noorse spits en bij zijn derde ‘wonder’ voorkwam hij opnieuw dat de spits zijn doelpunt meepikte. Volgens Marca zijn de doelpunten van Bernardo Silva in de tweede helft Courtois niet aan te rekenen. Het medium beoordeelt de prestatie van de doelman zelfs met een 10.



Ook Sport was onder de indruk van het optreden van Courtois. De goalie kroonde zich in de finale tegen Liverpool van vorig seizoen nog tot Man of the Match, maar ditmaal waren zijn reddingen niet genoeg om zijn ploeg wederom succes te bezorgen. Volgens Sport voorkwam Courtois, ondanks de 4-0 nederlaag, een ‘ramp’ voor Real Madrid door Haaland drie keer van scoren te houden. ‘Hij was de enige van zijn team die het vereist niveau haalde’, stelt Sport, dat Courtois een 7 geven geeft. De Belg is bij zowel Marca als Sport de enige Real Madrid-speler die een voldoende krijgt voor zijn optreden in het Etihad Stadium. Schokkend zijn de cijfers voor Luka Modric. Hij krijgt van Marca en Sport respectievelijk een 4 en 3.

Artikel gaat verder onder video

‘Vermist’

Ook Karim Benzema doet er goed aan om de rapportcijfers van de genoemde Spaanse kranten over te slaan. De Fransman was in het afgelopen seizoen de grote uitblinker bij Real Madrid en was twee maanden geleden nog tweemaal trefzeker tegen Liverpool, maar tegen Manchester City kwam hij er niet aan te pas. ‘De Fransman bleef volledig onopgemerkt en gaf geen teken van leven in het City-gebied’, schrijft Sport, dat hem een 2 (!) geeft. Ook Marca was totaal niet onder de indruk van het optreden van Benzema. ‘De slechtste Karim sinds lange tijd. Onherkenbaar’, leest het.

Beoordelingen Real Madrid



Marca

Thibaut Courtois: 10

Dani Carvajal: 5

Eder Militão: 4

David Alaba: 4

Eduardo Camavinga: 4

Toni Kroos: 5

Federico Valverde: 4

Luka Modric: 4

Rodrygo: 4

Vinicíus Jr.: 4

Karim Benzema: 4

Sport

Thibaut Courtois: 7

Dani Carvajal: 4

Eder Militão: 4

David Alaba: 3

Eduardo Camavinga: 3

Toni Kroos: 3

Federico Valverde: 3

Luka Modric: 3

Rodrygo: 2

Vinicíus Jr.: 3

Karim Benzema: 2