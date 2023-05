Rondo wil 'droomoverstap' Timber maar wat graag weten, reactie van Ajacied is veelzeggend

Bij het voetbalpraatprogramma Rondo kreeg gast Jurriën Timber, vanzelfsprekend, verschillende vragen over zijn toekomstplannen. Nadat de Ajax-verdediger enkele adviezen kreeg van Marco van Basten, vroegen de andere analisten zichzelf af wat nou Timbers droomclub zou zijn. De reactie van de Ajacied brengt de tafelgasten niet veel verder.

“Als je nou zou mogen kiezen, bijvoorbeeld als je aanbiedingen krijgt uit Engeland, Spanje of Duitsland. Wat is dan jouw voorkeur?”, vraagt Khalid Boulahrouz zich af, maar Timber maakt de oud-Feyenoorder niet veel wijzer. “Dat ligt natuurlijk aan de clubs”, reageert de Ajacied, waarna Wytse van der Goot toch nog een antwoord uit Timber probeert te krijgen. “Heb je dan wel een droomclub? Eén of twee clubs die je bijvoorbeeld in je hoofd hebt”, vraagt de presentator.

Het ‘nee-knikje’ van Timber, in combinatie met een cynische lach op het gezicht, verraadt eigenlijk al het antwoord. De Ajacied houdt de kaken stijf op elkaar, waarna mede-tafelgast Rafael van der Vaart zijn droomclubs maar benoemt. “Real Madrid of FC Barcelona, daar wil iedereen spelen. Vroeger kwam daar misschien AC Milan bij”, legt de oud-middenvelder uit. “Lekker weertje daar”, gaat Van der Vaart verder terwijl hij Timber in de ogen aankijkt.

Timber gaat vervolgens nog steeds niet in op de kwestie, en lacht de gesprekstof weg. Wat vaststaat is dat de Ajax-verdediger komende zomer een belangrijke keuze moet maken. “Hij gaat ongetwijfeld de goede beslissing nemen. Daar ben ik wel van overtuigd”, verzekert Boulahrouz.