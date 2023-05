Ruud van Nistelrooij komt met emotionele eerste reactie na PSV-ontslag

Ruud van Nistelrooij heeft vrijdagavond voor het eerst van zich laten horen na zijn verrassende vertrek. De oefenmeester stapte woensdagmiddag per direct op bij PSV en zorgde daarmee voor grote verbazing in de voetbalwereld. De Brabander plaatst op Twitter een eerste (emotionele) reactie.

"10 jaar PSV, wat een prachtige rit!", begint Van Nistelrooij. "Ik mocht jeugdspelers helpen met geweldige collega’s bij de Academy, zodat zij de stap konden maken naar Jong PSV, PSV 1 of naar het profvoetbal bij een andere club", begint de oud-voetballer.

"Talloze spelers waar ik nu met trots naar kijk in het betaalde voetbal, van Keuken Kampioen Divisie, Eredivisie, PSV 1 en grote competities in Europa. Vijf jaar heb ik ervaring opgedaan als assistent trainer en spitsentrainer terwijl ik ondertussen mijn diploma's behaalde. Daarna volgde drie jaar als hoofdtrainer bij 019 en één jaar bij Jong PSV. En vervolgens het ultieme: hoofdtrainer worden van PSV 1", gaat de oefenmeester verder.

Tot slot wil Van Nistelrooij de fans van de Eindhovense club bedanken voor de steun. " Prijzen winnen voor deze prachtige club met geweldige supporters. Bedankt voor jullie nooit aflatende steun overal waar we speelden! PSV zit voor altijd in mijn hart en ik zal de club en het team altijd blijven steunen", sluit de Brabander af.

Van Nistelrooij stapte deze week onmiddellijk op nadat hij achter zijn rug om te horen kreeg dat meerdere spelers en directieleden ontevreden waren over hem als hoofdtrainer. In de laatste wedstrijd van het seizoen tegen AZ zal assistent-trainer Fred Rutten op de bank zitten als eindverantwoordelijke. PSV vecht dan voor de tweede plaats in de Eredivisie.