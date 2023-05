Siem de Jong (34) kondigt afscheid als profvoetballer aan

Siem de Jong (34) heeft bekendgemaakt dat hij nog deze week zijn voetballoopbaan beëindigt. Het thuisduel van zijn club De Graafschap met FC Den Bosch van aanstaande vrijdag wordt zijn laatste optreden als prof.

Met een bericht op Twitter maakt de middenvelder dat zelf bekend. "Morgen speel ik mijn laatste wedstrijd als profvoetballer in dit mooie stadion. Bedankt daarvoor, het was een eer", richt hij zich tot de fans van de Superboeren. Dit seizoen kwam De Jong tot 25 wedstrijden in het shirt van de club, waar hij ook een deel van de jeugdopleiding doorliep. Daarin kwam hij drie keer tot scoren en leverde hij één keer een assist bij een treffer van een ploeggenoot. Afgelopen zomer haalde de club hem terug van sc Heerenveen.

De Jong kende zijn hoogtijdagen in het shirt van Ajax. Tussen 2011 en 2014 legde hij vier keer op rij beslag op de landstitel met de Amsterdamse club, waarvoor hij in 2007 zijn debuut in de Eredivisie maakte. In de beslissende wedstrijd om de eerste van zijn vier kampioenschappen in Amsterdamse dienst tegen FC Twente, waar broer Luuk de Jong in de spits stond, scoorde hij twee keer.

Na het binnenhalen van zijn vierde titel op rij toog De Jong naar Newcastle United, maar zijn Engelse avontuur werd geen succes. Nadat The Magpies hem in het seizoen 2016-17 al verhuurden aan PSV, keerde hij de zomer daarop terug in Amsterdam. Na één seizoen verhuurde Ajax hem vervolgens aan het Australische Sydney FC, waarmee hij de A-League op zijn naam schreef. Via Cincinnati in de Amerikaanse MLS belandde hij in de winter van 2021 bij sc Heerenveen, waarna De Graafschap de cirkel afgelopen zomer rondmaakte voor De Jong.

Oranje

Kort na de verloren WK-finale van 2010 gunde Bert van Marwijk De Jong zijn debuut in het Nederlands elftal in een oefenduel met Oekraïne. In dat duel, waarin vrijwel de hele WK-selectie ontbrak, maakten naast De Jong ook spelers als Ricky van Wolfswinkel, Jeffrey Bruma en Jermain Lens hun eerste minuten in de nationale ploeg. Pas in 2013 speelde De Jong vervolgens zijn volgende interland als invaller in een WK-kwalificatieduel met Roemenië. Daarna volgden nog speelminuten in oefenduels met Indonesië (waartegen hij zijn enige twee doelpunten als international maakte), China, Japan en Colombia.