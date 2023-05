Slot bevestigt gesprekken met geïnteresseerde clubs en noemt reden om Feyenoord tóch trouw te blijven

Arne Slot heeft wel degelijk met "meerdere geïnteresseerde clubs" gesproken voordat hij afgelopen dinsdag de knoop doorhakte en aankondigde bij Feyenoord te zullen blijven. Dat heeft de succescoach zelf bevestigd tijdens de persconferentie waarin hij vrijdag zijn contractverlenging toelichtte.

Uit respect voor de betrokken clubs weigerde Slot de namen van de geïnteresseerden te noemen tijdens het persmoment. Dat Tottenham Hotspur tot die groep behoort lijkt evenwel klip en klaar. Zowel in Nederland als in Engeland schreven de media de afgelopen weken uitgebreid over de toenadering van de club uit Noord-Londen.

Het gesprek dat Slots zaakwaarnemer Rafaela Pimenta afgelopen woensdag en donderdag met Feyenoord-directeur Dennis te Kloese ging enkel over de contractverlenging van de oefenmeester, aangezien hij zijn keuze om in De Kuip te blijven op dat moment al gemaakt had.

Pimenta sprak namens Slot met de geïnteresseerde clubs over het financiële plaatje, bevestit Slot. Daarnaast had hij zelf ook een onderhoud "over het sportieve plaatje". Toch viel de keus op een verlenging van zijn contract in De Kuip. Daarbij speelden meerdere factoren een rol, zo legt Slot uit. Zo nam hij ook zijn assistenten Sipke Hulshoff en Marino Pusic mee in zijn beslissing. "Die heb ik meegebracht naar Feyenoord", lichtte Slot toe, "en met hen heb ik de afspraak dat ze mee zouden gaan naar een volgende club."