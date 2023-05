Slot houdt kampioen Feyenoord gezien opvallende statistiek knap in bedwang

Arne Slot straalt buiten de lijnen een hoop rust uit bij Feyenoord, maar brengt dat ook over op zijn elftal. De Rotterdammers pakten namelijk als enige ploeg geen rode kaart dit seizoen in de Eredivisie.

Dat is een opvallende statistiek, vooral omdat Feyenoord vorig seizoen ook al geen enkele rode prent pakte in dienst van Slot. De coach heeft daarmee zijn ploeg duidelijk geïnstrueerd en grijpt zelf ook in als het nodig is: Quilindschy Hartman werd tegen Ajax na een vroege gele kaart en harde overtreding al in de eerste helft gewisseld om een rode prent te voorkomen. Alleen Santiago Gimenez kreeg rood te zien, maar deed dat in de Europa League.

Vitesse en FC Groningen, dat in de laatste twee speelrondes rood kreeg, kwamen met vijf tot de meeste rode kaarten, gevolgd door onder meer SC Cambuur (4) – dat in duel met RKC Waalwijk al twee rode kaarten kreeg. Qua gele kaarten zit kampioen Feyenoord met 47 formele waarschuwingen aan de onderkant van de middenmoot: FC Emmen en Sparta Rotterdam (39) waren het liefst, Fortuna Sittard (57) en RKC Waalwijk (55) gingen het vaakst op de bon.

Qua strafschoppen tegen zit Feyenoord ook aan de goede kant van de score, want net als Ajax, FC Utrecht en Excelsior gaf het slechts eenmaal een pingel aan de opponent, die ook nog eens werd gepakt door Timon Wellenreuther. RKC Waalwijk (8) en SC Cambuur (7) deden het behoorlijk minder goed. PSV en Fortuna Sittard kregen de meeste penalty’s voor dit seizoen (7).