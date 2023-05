Een mooi moment op de persconferentie na de wedstrijd tussen Excelsior en Feyenoord. Er gingen bitterballen rond in de perszaal, maar Arne Slot sloeg het aanbod af. "Niet voor de camera", zei hij lachend in de door Voetbal International vastgelegde beelden. "Ik denk dat het Valentijn (Driessen, red.) is opgevallen dat ik vier kilo ben afgevallen."