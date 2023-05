Slot reageert op Dijkhuizen na verwijt van 'misplaatste arrogantie'

Arne Slot is het niet eens met de kritiek die Feyenoord zondagmiddag ontving van Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen. Na de onderlinge wedstrijd maakte Dijkhuizen bekend dat Feyenoord een verzoek van Excelsior had afgewezen om afscheid te kunnen namen van Mats Wieffer. 'Misplaatste arrogantie', noemde hij dat.

Dijkhuizen deed die uitspraak nadat hij werd gevraagd naar het stroeve kunstgrasveld, dat bewust niet was gesproeid door Excelsior. Op de persconferentie na de wedstrijd (0-2 zege voor Feyenoord) werd Slot ook naar beide onderwerpen gevraagd. "Ik heb al wat gezegd over het gesproeide veld. Excelsior heeft verder geweldig medewerking verleend aan alle verzoeken die van ons gekomen zijn. Ik heb net begrepen dat het er best veel zijn geweest, omdat dit onze kampioenswedstrijd had kunnen zijn."

"Een van hun verzoeken aan ons was inderdaad om voor de wedstrijd afscheid te nemen van Mats", erkende Slot. "Wij hebben ervoor gekozen om Mats zich volledig te laten richten op de wedstrijd. Ze hebben een jaar de tijd gehad om afscheid te nemen, het had ook op een ander moment gekund. Ik zie er juist geen arrogantie in, we hebben de wedstrijd zeer serieus genomen. We wilden dezelfde benadering als bij andere wedstrijden. Ik zie er juist in dat we Excelsior heel serieus hebben genomen en dat bleek terecht, want we hadden het moeilijk hier."