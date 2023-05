Slot vraagt na zege op Excelsior om nieuwe regel in de Eredivisie

Arne Slot is geen tegenstander van kunstgras, maar ziet wel graag strengere regels voor het gebruik ervan. Excelsior koos er bewust voor om het eigen kunstgrasveld niet te sproeien voorafgaand aan het duel met Feyenoord (0-2 nederlaag), in de veronderstelling dat Excelsior baat zou hebben bij de stroeve ondergrond.

"Er zijn heel veel mensen tegenstander van kunstgras. Daar behoor ik niet toe, want ik vind het voor een goed voetballend team een geweldige ondergrond, maar dan moet je op zaterdagavond spelen als er een beetje dauw op ligt", legt Slot uit in gesprek met ESPN. "Of het moet gesproeid zijn en dat was nu niet zo."

"Ik had dit wel al zo ingeschat en van de week met de jongens over gehad dat het geen frustratie zou mogen zijn. Ik ben blij, dat nu we gewonnen hebben, je er wel iets over kan zeggen. Ik vind wel dat je als Eredivisie daar wel een regelgeving over moet maken, dat als clubs toch kunstgras hebben, dat je dan hoort te sproeien", stelt de oefenmeester.