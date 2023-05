Spelersgroep Feyenoord spreekt met prachtig gebaar dank en waardering uit

De spelersgroep van Feyenoord heeft op bijzondere wijze zijn dank en waardering uitgesproken aan de supporters voor de steun en sfeeracties van dit seizoen. Een bedrag van 20.000 euro is door de selectie gedoneerd aan supportersvereniging FSV De Feijenoorder.

De selectie is in het bijzonder dankbaar voor het gigantische spandoek dat werd getoond voorafgaand aan de kampioenswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Dat spandoek was 543 meter lang, ongeveer twintig meter hoog en goed voor circa 11.000 vierkante meters.

Op trainingscomplex 1908 hebben de spelers zaterdag rond de training voor de laatste wedstrijd van het seizoen een cheque overhandigd aan de supporters. Orkun Kökçü nam daarbij het woord. "Feyenoorders, jullie support is ook dit seizoen weer van grote waarde geweest. Overal waar wij gingen, gingen jullie met ons mee", begon hij.

"Meer dan eens hebben jullie ons dat laatste zetje gegeven als dat nodig was. We hebben energie gekregen van jullie gezang en geweldige sfeeracties. Met het megadoek bij de kampioenswedstrijd als een van de absolute hoogtepunten. Namens de hele spelersgroep en de staf zeggen we daarom vanuit de grond van ons hart: bedankt voor wederom een seizoen vol mooie nieuwe herinneringen en onvoorwaardelijke steun", besloot de aanvoerder.

Feyenoord kroonde zich twee weken geleden tot kampioen van de Eredivisie. De ploeg van trainer Arne Slot sluit zondagmiddag het seizoen af met een wedstrijd tegen Vitesse (14.30 uur).