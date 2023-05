Sunderland loopt promotie mis, aartsrivaal viert feest alsof kampioenschap binnen is

Championship-promovendus Sunderland mocht zich na een droomseizoen opmaken voor play-offs om promotie naar de Premier League. The Black Cats, de laatste jaren met name bekend geworden van de serie Sunderland 'Til I Die waarin de club afdaalde naar de krochten van het Engelse voetbal, gingen in de halve finale echter ten onder tegen Luton Town (4-3 over twee wedstrijden).

Sunderland won de thuisontmoeting met 2-1, en reisde dus met uitstekende papieren af naar Kenilworth Road. In de uitbeurt bleek Luton, dat in het reguliere seizoen op een knappe derde plek was geëindigd echter een maatje te groot. Verdediger Gabriel Osho kon de thuisploeg op voorsprong brengen nadat hij attent was in de rebound.

Feest bij aartsrivaal

In de tweede helft kon Sunderland geen vuist maken, en werd door Tom Lockyer nog dieper in de problemen gedrukt. The Black Cats hadden maar één doelpunt nodig om er een verlenging uit te slepen, maar die kwam er niet. De fans van aartsrivaal Newcastle United konden hun geluk niet op nadat ze zagen dat Sunderland promotie ging mislopen. Bij de 2-0 vierde de supporters massaal feest alsof het kampioenschap binnen was.