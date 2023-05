Ten Hag complimenteert Antony maar noemt ook één duidelijk verbeterpunt

Erik ten Hag is vol lof over de ontwikkeling van Antony. De Braziliaan kwam in de afgelopen zomer over van Manchester United en kende een wisselend seizoen. De laatste weken is hij beter op dreef en zaterdag was hij ook een van de grote mannen aan de kant van The Red Devils. Zijn coach is dan ook zeer tevreden over zijn debuutseizoen.

“Antony heeft een hele goede ontwikkeling gemaakt”, analyseert Ten Hag bij Viaplay na de 2-0 zege op Wolverhampton Wanderers. “Fysiek is hij heel erg sterk. Hij heeft veel dribbels. Hij speelt heel veel mensen uit en brengt heel vaak medespelers vaak in scoringspositie”, somt de hoofdtrainer de pluspunten op van de oud-Ajacied.

In Engeland lagen de verwachtingen hoog gezien zijn prijskaartje van honderd miljoen euro en ook Ten Hag weet wat er nog beter moet. “Het zou fijn zijn als hij nog meer gaat scoren, dat is de volgende stap die hij moet zetten. Al heeft hij voor het eerste seizoen wel behoorlijk wat goals gemaakt”, oordeelde de coach over de in totaal acht doelpunten die de Braziliaanse buitenspeler in alle competities dit seizoen namens Manchester United maakte.

In de Engelse media scoorde Antony wel voldoendes, maar vielen de superlatieven enigszins mee. ‘Hij had een fraaie assist op Anthony Martial, maar liet drie grote kansen liggen. Hij was gevaarlijk, maar ook te weinig stabiel’, gaf Manchester Evening News zijn optreden een zes. Sky Sports en 90min gaven hem met een zeven wel een punt hoger, terwijl hij bij Goal juist weer bleef steken op een zes.