'Ten Hag voegt twee spitsen toe aan lijst om Weghorst te vervangen'

Erik ten Hag kondigde zaterdag al aan op zoek te zijn naar een nieuwe spits en er zijn met Randal Kolo Muani en Tammy Abraham gelijk twee nieuwe namen op het lijstje gezet. Naast deze twee goalgetters stonden Harry Kane en Victor Osimhen al op het lijstje van Manchester United.

Tijdens de wedstrijd tussen AS Roma en AC Milan zaten er scouts van Manchester United en Paris Saint-Germain op de tribune voor Abraham, meldt La Gazzetta Dello Sport. De aanwezigheid van The Red Devils is niets nieuws, want sinds het begin van het seizoen zaten er al Engelse scouts op de tribune voor de spits van Roma.

Artikel gaat verder onder video

Manchester United kijkt bij Eintracht Frankfurt naar de verrichtingen van Kolo Muani, meldt de Duitse tak van Sky Sport. Voor de Franse international is er ook concurrentie van Bayern München, maar de Engelsen doen er meer aan om de spits binnen te halen. “United is op het moment de club die het meest op het gas trapt voor Muani”, meldt de doorgaans goed ingelichte Florian Plettenberg. “Bij United staat Kolo Muani hoger gerangschikt dan Victor Osimhen.”

Naast Kolo Muani, Abraham en Osimhen staat ook Kane al langere tijd op de lijst om Wout Weghorst te vervangen bij Manchester United. Al is het nog maar de vraag of Tottenham Hotspur hem laat vertrekken naar het rode gedeelte van Manchester. In de zomer van 2021 was Kane al bijna rond met Manchester City, maar toen wilden the Spurs hem niet verkopen.