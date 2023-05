'Ten Hag weet waar het aan schort in zijn selectie en drukt door voor toptransfer'

Manchester United hoopt zich deze zomer te versterken met een nieuwe spits. Erik ten Hag baarde opzien door begin dit kalenderjaar Wout Weghorst naar Old Trafford te halen, maar de Oranje-international heeft niet aan de verwachtingen kunnen voldoen. De oefenmeester beklaagde zich recentelijk nog over de spitspositie en hoopt die met ingang van volgend seizoen in te vullen met niemand minder dan Harry Kane.

Door de teleurstellende eindklassering van Tottenham Hotspur zou je bijna vergeten dat Kane een ijzersterk seizoen heeft gedraaid. De Noord-Londenaren wonnen zondag op de laatste speeldag weliswaar met 4-1 bij Leeds United, maar slaagden er niet in zich te verzekeren van Europees voetbal. Aan Kane heeft het niet gelegen. De Engelsman was in 38 competitieduels goed voor dertig doelpunten.

De goalgetter is bij Tottenham Hotspur nog in het bezit van een contract tot medio 2024. Kane werd in het verleden gelinkt aan een transfer naar Manchester City, maar Tottenham Hotspur wilde ondanks een astronomische aanbieding niet meewerken aan een vertrek van z’n aanvaller. Grote kans dat daar deze zomer verandering in komt. Kane loopt volgend jaar uit zijn contract. Tottenham Hotspur is er vooralsnog niet in geslaagd de handtekening van Kane onder een nieuwe verbintenis te krijgen.

Manchester United hoopt daarvan te profiteren. De nummer drie van de Premier League wordt al een tijdje in verband gebracht met Kane en volgens The Athletic is Ten Hag nu ook echt aan het pushen voor de komst van de goaltjesdief. Een nieuwe spits staat bovenaan het verlanglijstje van de oefenmeester. “Ik denk dat iedereen weet dat het geen geheim is dat we dit gehele seizoen een tekort hebben aan echte spitsen. Eerst moesten we afscheid nemen van Cristiano Ronaldo, dan was Anthony Martial vaak niet beschikbaar, dan was Jadon Sancho vaak niet beschikbaar. Dan heb je een tekort aan echte aanvallers. Dus zeker in de aanval hebben we spelers nodig die de selectie kunnen versterken.”

Ook Victor Osimhen (Napoli) en Gonçalo Ramos (Benfica) werden al veel genoemd bij Manchester United. Kane lijkt toch echt de voorkeur te genieten. Manchester United zal wel diep in de buidel moeten tasten om hem los te kunnen weken bij Tottenham Hotspur. Volgens Football Transfers is de marktwaarde van Kane op dit moment 89,8 miljoen euro.