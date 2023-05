The Athletic pakt uit: Slot op 'pole position' bij Tottenham Hotspur, Engelsen bereiden formeel bod voor

Feyenoord lijkt meer en meer rekening te moeten houden met een vertrek van Arne Slot. De hoofdtrainer wordt hevig gelinkt aan een vertrek naar Tottenham Hotspur. Volgens verschillende binnenlandse media reist zijn zaakwaarneemster deze week af naar De Kuip voor een gesprek met de Feyenoord-leiding. Daar blijft het mogelijk niet, want als we The Athletic moeten geloven ligt Slot op 'pole position' om hoofdtrainer te worden in het Tottenham Hotspur Stadium en bereidt de Engelse topclub een formeel bod voor.

De toekomst van Slot houdt de gemoederen flink bezig. De achterban van Feyenoord had gehoopt dat de trainer zich tijdens de festiviteiten na het binnenhalen van de landstitel zou uitlaten over zijn plannen, maar hij wilde er vorige week weinig tot niks over kwijt. Ook in de aanloop naar de uitwedstrijd tegen FC Emmen kreeg Slot meerdere vragen over zijn toekomst, maar hij weigerde om open kaart te spelen. Algemeen Directeur Dennis te Kloese deed dat wel. Hij schoof zondagmorgen aan bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN en bevestigde dat hij in de belangstelling staat van Tottenham Hotspur, die club hem een aanbieding heeft gedaan, maar hij Feyenoord (voorlopig) trouw blijft.

Te Kloese vertelde tevens dat Tottenham Hotspur nog geen bod heeft gedaan op Slot. De kans is groot dat daar deze week verandering in komt. Volgens The Athletic bereidt de huidige nummer acht van de Premier League een formeel voorstel voor om Slot deze zomer weg te halen uit Rotterdam. De succestrainer van Feyenoord geldt als de belangrijkste kandidaat om met ingang van volgend seizoen hoofdtrainer te worden in Noord-Londen. Als we The Athletic moeten geloven, krijgt Slot de voorkeur boven Roberto De Zerbi en Luis Enrique. De Zerbi is momenteel trainer van Brighton & Hove Albion en is met die club bezig aan een uitstekend seizoen, terwijl Enrique na het afgelopen WK in Qatar vertrok bij de Spaanse nationale ploeg en nog geen nieuwe werkgever heeft gevonden.

De berichtgeving door The Athletic komt toevallig - of juist niet - op de dag dat verschillende Nederlandse media melding maken van de aanstaande meeting tussen de leiding van Feyenoord en Rafaela Pimenta, de zaakwaarneemster van Slot. Volgens onder meer De Telegraaf meldt Pimenta zich deze week in De Kuip om de toekomst van Slot te bespreken. De Braziliaanse juriste zou haar jawoord voor Slot aan Tottenham Hotspur al hebben gegeven, wat zou betekenen dat er na twee jaar een einde komt aan het huwelijk tussen Feyenoord en de oefenmeester. De Rotterdammers plukten Slot in 2021 weg bij AZ. De oud-speler van onder meer PEC Zwolle en NAC Breda loodste Feyenoord in zijn eerste seizoen naar de finale van de UEFA Conference League en bezorgde de club vorige week zijn eerste landstitel sinds 2017.