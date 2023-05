Titelstrijd nadert kookpunt: Heracles Almelo heeft betere papieren dan PEC Zwolle

De titelstrijd in de Keuken Kampioen Divisie wordt op de laatste speeldag beslist. Kampioenskandidaten Heracles Almelo en PEC Zwolle wonnen vrijdagavond allebei hun wedstrijd en hebben hetzelfde puntenaantal (82), met nog één wedstrijd te gaan. Het doelsaldo is in het voordeel van Heracles (+59 om +55).

PEC Zwolle - Roda JC Kerkrade 3-1

Een overtreding van Boyd Reith op Younes Taha leverde PEC halverwege de eerste helft een strafschop op, die werd benut door Lennart Thy. Aan het begin van de tweede helft schilderde Haris Medunjanin van afstand de 2-0 binnen op prachtige wijze. Roda JC keerde terug in de wedstrijd via Lennard Hartjes, die scoorde op aangeven van Bryan Limbombe, maar kort voor tijd bepaalde invaller Apostolos Vellios de eindstand op 3-1. Door het werpen van drie bekers 'vreugdebier' werd de wedstrijd nog kort stilgelegd.

NAC Breda - Heracles Almelo 0-3

Tien minuten na de pauze brak Heracles de ban uit een snelle tegenaanval. Anas Ouahim bediende Emil Hansson, die de 0-1 voor zijn rekening nam. In de slotfase trok Heracles de wedstrijd definitief naar zich toe. NAC-keeper Roy Kortsmit kreeg rood toen hij een doorgebroken Heraclies omver beukte; de daaropvolgende vrije trap werd benut door Marko Vejinovic. Het werd zelfs nog 0-3 door toedoen van Lasse Wehmeyer.

Titelstrijd

Heracles en PEC zullen in ieder geval allebei promoveren en kunnen allebei nog kampioen worden. Dankzij het verschil in doelsaldo heeft Heracles op dit moment de beste papieren. De ploeg van trainer John Lammers treedt op de slotdag thuis aan tegen Jong Ajax, terwijl PEC op bezoek gaat bij Helmond Sport.

Overige uitslagen:

FC Den Bosch – Almere City FC 2-2

ADO Den Haag – FC Dordrecht 2-2

FC Eindhoven – Helmond Sport 0-1

Jong Ajax – Jong AZ 1-2

MVV Maastricht – Telstar 2-1

TOP Oss – Jong PSV 1-0

VVV-Venlo – De Graafschap 2-1

Willem II – Jong FC Utrecht 3-0