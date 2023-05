Tottenham Hotspur nam contact op met Van der Vaart over Arne Slot

Rafael van der Vaart is door Tottenham Hotspur gevraagd naar zijn mening over Arne Slot. De voormalig middenvelder, die tussen 2010 en 2012 voor de club speelde, was laaiend enthousiast over de succestrainer van Feyenoord.

"Ik weet wel dat Tottenham hem heel graag wil hebben", zei Van der Vaart zondagavond bij Studio Voetbal. Hij beaamde desgevraagd dat hij contact heeft gehad met Tottenham over Slot. "Ja, maar dat was al heel lang geleden. Of ja, een maandje geleden. Ze vroegen wat ik van 'm vond", zei Van der Vaart. "Je weet wat ik van hem vind. Hij heeft het maximale eruit geperst, Feyenoord is zo stabiel. Zelfs vandaag, nadat ze achter kwamen en de hele week hadden gefeest."

Van der Vaart gaf toe dat hij 'groen licht' gaf aan The Spurs aangaande Slot. "Heel groen licht. Tottenham is een club waar ik twee jaar gezeten heb en ik heb er een goede band mee. Ze missen gewoon een goede trainer en een trainer die het leuke voetbal speelt waar Tottenham altijd voor stond."

Zondagochtend vertelde algemeen directeur Dennis te Kloese dat Tottenham zich nog niet officieel heeft gemeld voor Slot, al is hij volgens Fabrizio Romano wel de belangrijkste kandidaat. "Ik ergerde me toen ik vanochtend naar Goedemorgen Eredivisie keek. Er werd 28 keer dezelfde vraag gesteld aan Te Kloese, terwijl het volgens mij heel erg duidelijk is", zei Van der Vaart. "In het voetbal kun je niet zeggen dat je zeker blijft, zeker niet als je het zo goed hebt gedaan als Slot. Dan is het heel simpel: hij blijft, maar als er een club komt die betaalt wat Feyenoord wil hebben, dan is ie weg."

