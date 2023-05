'Tottenham-icoon twijfelt en kan salaris in Saoedie-Arabië verdriedubbelen'

Tottenham Hotspur-doelman Hugo Lloris kan op zijn 37e een zeer lucratieve overstap gaan maken. Volgens Engelse media staat de Franse doelman in de belangstelling van clubs uit Saoedi-Arabië, waar hij een stuk meer kan gaan verdienen als in Londen. De doelman heeft nog geen keuze gemaakt en wil eerst in gesprek met zijn huidige werkgever.

Lloris heeft zich in de afgelopen jaren ontpopt tot een clubicoon van Tottenham Hotspur. Al maar liefst elf seizoenen staat de ervaren Franse keeper onder de lat bij de Spurs, maar mogelijk komt er deze zomer een einde aan zijn dienstverband bij de club uit Londen. Volgens The Times liggen er namelijk zeer lucratieve aanbiedingen uit Saoedie-Arabië op tafel voor de doelman, wiens contract bij Tottenham Hotspur nog een jaar doorloopt.

De Fransman heeft echter twijfels over zijn toekomst bij de Londenaren, waardoor hij eerst met de beleidsbepalers van de club in gesprek wil over de toekomstplannen. Dit seizoen werd Antonio Conte ontslagen als trainer en Tottenham Hotspur heeft vooralsnog geen nieuwe oefenmeester voor het nieuwe seizoen gevonden. De visie van de nieuwe trainer én het geld wat in de selectie gestopt kan worden zal allemaal invloed hebben op de keuze die Lloris gaat maken, weet The Times.

Mochten de plannen van de Spurs niet bevallen kan de doelman een overstap maken naar Saoedie-Arabië, waar Lloris een weeksalaris van 350.000 euro zou kunnen ontvangen. Dat is ruim drie keer zoveel als de voormalig Frans-international momenteel opstrijkt bij Tottenham Hotspur. Welke club(s) uit Saoedi-Arabië interesse hebben, is niet duidelijk.