Turkse titelstrijd krijgt geen zinderende ontknoping: Galatasaray doet wat het moet doen en is kampioen

Galatasaray heeft zich dinsdagavond voor de 23e keer in de clubhistorie gekroond tot kampioen van Turkije. De ploeg van trainer Okan Buruk had nog één overwinning nodig om het kampioenschap binnen te harken. Hoewel Galatasaray het in de eerste helft zeker niet makkelijk had tegen Ankaragücü, kan het feest dankzij een 4-1 overwinning losbarsten. Het is de eerste landstitel voor Gala sinds 2019.

Galatasaray had bij aanvang van de voorlaatste speelronde in de Süper Lig vijf punten meer dan nummer twee Fenerbahçe, wat betekende dat de koploper nog één zege verwijderd was van de landstitel. Die overwinning moest er komen op bezoek bij nummer dertien Ankaragücü. De lijstaanvoerder ging uitstekend van start en opende al na zeven minuten de score. Mauro Icardi, die dit seizoen wordt gehuurd van Paris Saint-Germain, maakte alweer zijn twintigste competitietreffer van dit seizoen.

Maar wie had gedacht dat Galatasaray na de vroege openingstreffer snel zaken zou gaan doen, kwam in eerste instantie bedrogen uit. De thuisploeg was zeker niet van plan de koploper een eenvoudige avond te bezorgen en maakte nog geen tien minuten na de 0-1 alweer gelijk via Felicio Milson. Doordat Fenerbahçe ook al vroeg de score had geopend - na een fraaie actie van vermeend Ajax-target Arda Güler - leek het er heel even op dat Galatasaray het titelfeest misschien wel moest gaan uitstellen. Maar de ploeg van Buruk stelde nog voor de pauze orde op zaken via opnieuw Icardi.

Galatasaray deed in de tweede helft wat het na de snelle 0-1 was vergeten te doen: de score uitbreiden. Het duurde overigens wel tot de 73e minuut voordat de beslissing viel. Baris Yilmaz maakte een kleine twintig minuten voor tijd de bevrijdende 1-3 voor Galatasaray en daarmee waren de drie punten én de landstitel wel binnen. Het werd nóg mooier voor De Leeuwen, want Sérgio Oliveira deed ook nog een duit in het zakje en bepaalde de eindstand op 1-4. Dries Mertens, die afgelopen zomer overkwam van Napoli, had een basisplaats maar was niet doorslaggevend. De Belg scoorde dit seizoen sowieso ‘pas’ zes keer in de competitie.

Galatasaray sluit het seizoen volgende week af met de kraker tegen Fenerbahçe. De nummer twee won vanavond met 2-0 van Antalyaspor. Door de overwinning van Gala wordt de Turkse titelstrijd dus niet beslist in een onderling gevecht met Fenerbahçe.