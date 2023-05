Van Hanegem springt in de bres voor Ajax-miskoop: ‘Ze willen een soort Krol of De Boer in hem zien’

Ajax telde afgelopen zomer meer dan twintig miljoen euro neer voor de komst van Calvin Bassey, die in Amsterdam Lisandro Martínez moest doen vergeten. Dat bleek echter al heel snel een ondankbare taak. De Nigeriaans-Engelse verdediger heeft een uiterst moeizaam debuutjaar achter de rug. Volgens Willem van Hanegem heeft Ajax dat vooral aan zichzelf te danken.

Hoewel de prestaties van Bassey in de eerste seizoenshelft allerminst overtuigend waren, kon hij onder toenmalig trainer Alfred Schreuder rekenen op een basisplaats. Ook in de eerste wedstrijden na de winterstop verscheen hij telkens aan de aftrap, zelfs als linksback. Na het ontslag van Schreuder na de thuiswedstrijd tegen FC Volendam en de aanstelling van John Heitinga verdween Bassey echter uit de basis. Hij kreeg vervolgens nog wel een aantal keer de kans en Heitinga was zelfs lyrisch over de linkspoot, maar inmiddels moet hij Jorrel Hato en Owen Wijndal voor zich dulden.

Volgens Van Hanegem is het eerste seizoen van Bassey in Amsterdam mede een flop geworden omdat hij niet in zijn kracht is gebruikt. De Kromme stelt dat dit niet enkel voor Bassey geldt. “Als een speler niet op zijn favoriete positie kan spelen, creëren ze wel een plekje voor hem. Berghuis niet op het middenveld? Dan zetten we hem rechts. Tadic niet op links? Zetten we hem in de as. Kudus kan niet in de spits of op het middenveld? Doen we hem deze week rechterspits. En daar beginnen de problemen”, schrijft Van Hanegem in zijn column bij het Algemeen Dagblad.

“Ajax is een club waar ze voor elke positie twee goede spelers moeten hebben”, vervolgt de voormalig profvoetballer. “Ajax is een club waar ze voor elke positie twee goede spelers moeten hebben. En als er eentje speelt, zit de ander op de bank. Zo werkt dat gewoon. Daarnaast moet je spelers halen en die in hun kracht laten spelen. Bassey is een prima verdediger, maar bij Ajax willen ze een soort Ruud Krol of Frank de Boer in hem zien. Dat gaat niet.”

Feyenoord

Het is niet de eerste keer dat Van Hanegem in de bres springt voor Bassey. Begin dit kalenderjaar was hij in de Willem & Wessel Podcast van het AD ook al lovend over de verdediger. “De betweters zeggen nu dat Bassey niks kan, allemaal dat stomme gedoe. Hij is een van de betere verdedigers. Ik had hem er nu graag bij willen hebben bij Feyenoord”, zei Van Hanegem destijds. Of Bassey na dit seizoen nog speler is van Ajax valt nog te bezien. Volgens De Telegraaf kwam er nog niet zo lang geleden vanuit Engeland een bod op de verdediger binnen bij Ajax. Bassey heeft in Amsterdam een contract tot medio 2027.