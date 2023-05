Van Hooijdonk ziet Brobbey graag in Oranje: 'Een goede kans om de spits van Nederland te worden'

Pierre van Hooijdonk denkt dat Brian Brobbey de kwaliteiten heeft om de eerste spits van Ajax en in de toekomst ook van Oranje te worden. In de verloren bekerfinale tegen PSV speelde de spits 120 minuten, maar voorkwam de paal dat Brobbey een doelpunt meepikte.

De afgelopen maanden werd meermaals gemeld dat Brobbey niet fit genoeg was om een hele wedstrijd te spelen, maar tegen PSV speelde de spits een hele wedstrijd met bovendien ook nog een verlenging. “Een krankzinnig verhaal”, zegt Van Hooijdonk bij het Algemeen Dagblad. “Als je steeds vertelt dat hij niet fit genoeg is, zet je zo’n jongen ook te kakken. Iedereen weet wat Brobbey niet en wel kan. Over de hele wereld spelen spitsen vaak geen negentig minuten. Ook omdat ze veel te verduren krijgen. Dat hij dat moet, is onzin. En nu kan hij tegen PSV ineens 120 minuten volle bak gaan. Nou, dat heeft-ie echt niet in twee weken geleerd, hoor.”

In de bekerfinale was Brobbey behoorlijk aanwezig en hield hij de verdedigers van PSV flink bezig. “Omdat hij zo snel en sterk is, was hij in de diepte heel vervelend voor de verdedigers van PSV en gevaarlijk voor Ajax. De bal op de paal, de bal voorlangs. Aan die loopacties zie je dat hij een echte spits is”, geeft Van Hooijdonk aan. “In mijn ogen moet hij altijd spelen. Anders heeft Ajax te veel aanvallers die de bal in de voet willen en is de ploeg te voorspelbaar.”

Van Hooijdonk denkt zelfs dat Brobbey op den duur weleens een vaste plek in het Nederlands elftal kan krijgen. “Laat ik het zo zeggen: Brobbey heeft een heel goede kans om de spits van Nederland te worden. Zoveel smaken zijn er ook niet. Ik vind Thijs Dallinga verfijnder maar Brobbey heeft in zijn sterke postuur een enorm voordeel.” Bij de laatste interlands was de aanvaller van Ajax er al bij, maar kwam het nog niet tot een debuut. “Koeman zal zijn optreden ook hebben gezien. En dat moet hem goed gedaan hebben. Brobbey bleef gaan, zelfs in de verlenging, wat hij zogenaamd niet kon. Ik hoop dan ook dat deze wedstrijd een doorbraak vormt voor hem.”

Na de verloren bekerfinale stond Brobbey de camera's van ESPN te woord. Verslaggever Hans Kraaij junior vroeg de Ajacied of het seizoen, waarin de club geen prijzen heeft weten te behalen, wellicht 'een heel, heel klein beetje' gered zou zijn als Ajax er via de competitie nog in slaagt een ticket voor de Champions League te bemachtingen. Het antwoord van Brobbey leidde tot verbaasde reacties in de FCUpdate Podcast, die hieronder of via Spotify te beluisteren is.