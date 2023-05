Verweij vindt Van Halst 'sneu worden' bij Ajax en verklapt toenadering tot viertal

In plaats van een salarisverhoging gaan de commissarissen van Ajax minder verdienen. Clubwatcher Mike Verweij meldt in de podcast Kick-Off van De Telegraaf dat ook voetbalcommissaris Jan van Halst gaat inleveren, al is zijn salarisvermindering lager dan die van de andere commissarissen.

"Ik vind het wel heel erg sneu worden dat Jan van Halst dat geld zo nodig lijkt te hebben", zegt Verweij. "Iedereen doet behoorlijk water bij de wijn, de beloning gaat van 35.000 naar 25.000 euro. De voorzitter krijgt er dan nog eens 10.000 euro aan bonussen bij. Maar het bedrag van Jan van Halst blijft bijna hetzelfde: 25.000 vast, 20.000 variabel. Die had 35.000 vast, 15.000 variabel. Die gaat dus van 50.000 naar 45.000."

Artikel gaat verder onder video

"Dat is onder druk van de leden gebeurd. Ik denk dat de bestuursraad heel goed wist dat het risico heel groot was dat ze op de ALV van 24 mei zouden worden weggestemd, dus hebben ze eieren voor hun geld gekozen", legt Verweij uit. Het liefst had Ajax na het vertrek van Danny Blind een voetbalcommissaris gevonden die het werk vrijwillig had gedaan, zegt Verweij.

"Wat veel mensen irriteert: voordat Jan van Halst werd benoemd zijn veel andere gevraagd of ze het voor niets wilden doen, onder meer Marco van Basten, Frank de Boer, Edgar Davids en Keje Molenaar. Dat wilden ze niet. Vervolgens komen ze bij Jan van Halst en die bieden ze 50.000 euro. Dat kun je helemaal niet toezeggen zonder medeweten van de leden. Het wordt interessant wat daar op 24 mei mee gaat gebeuren."