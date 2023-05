Giménez grootheid in Mexico geworden: 'Feyenoord konden ze niet eens uitspreken'

Santiago Giménez doet het goed bij Feyenoord en door zijn prestaties is de Rotterdamse club ook een stuk bekender geworden in Mexico. Dat zegt Hans Westerhof, oud-trainer van Chivas de Guadalajara en Club Necaxa in Mexico. De voormalig oefenmeester kent het land goed en kent ook nog eens de vader van Giménez. In gesprek met FCUpdate.nl gaat Westerhof in op de bekendheid van Giménez en kampioen Feyenoord in het Noord-Amerikaanse land.

Westerhof is op dit moment adviseur van FC Groningen, maar was eerder trainer van Chivas de Guadalajara en Club Necaxa en was ook nog negen jaar lang technisch directeur bij Pachuca. Het was voor de oud-trainer geweldig om te werken in Mexico. “Ik heb een geweldige tijd gehad in Mexico”, zegt Westerhof in een interview met FCUpdate.nl. “Zowel bij Guadalajara als later bij Pachuca. Ik was na Groningen, Ajax, PSV, Vitesse en Willem II toe aan een avontuur in het buitenland. Als je Spaans leert, gaat er een wereld voor je open. Duits en Engels, dat kan ik wel, maar als je Spaans gaat leren zijn de mogelijkheden groter. Dat heb ik gedaan en daaruit kwam Guadalajara, die vroegen of ik bij hun kwam werken en dat heb ik gedaan. Daar kijk ik met heel veel plezier op terug.”

Bekende vader

Later kwam Westerhof als directeur jeugdvoetbal terecht bij de Mexicaanse Pachuca. Daar werkte de oud-voetballer samen met Christian Giménez, oftewel Chaco, de vader van de Feyenoord-spits. “Als voetballer heb ik hem natuurlijk gekend, maar later wilde hij ook graag trainer worden en de eerste stappen heeft hij bij Pachuca in de jeugdopleiding gezet. Min of meer onder mijn leiding heeft hij dat gedaan. Goeie vent en Chaco kennende, dan zou zijn zoon denk ik wel niet veel anders zijn. Dat blijkt ook zo te zijn.”

Ontwikkelingsland Nederland

In Mexico worden de prestaties van Mexicaanse spelers in Nederland op de voet gevolgd en dus ook die van Giménez. “Iedereen is bezig met hoe het met hem gaat. Ze kijken enorm op tegen Europa en ook enorm tegen Nederland als ontwikkelingsland voor jonge voetballers. Ze hebben onderhand ook wel in de gaten dat als je vanuit de Mexicaanse competitie, al ben je nog zo goed, rechtstreeks overstapt naar Manchester United of FC Barcelona, dat je niet meteen in het eerste team komt. Dan kom je in zo’n uitleentraject en dat is het niet.”

Bekendheid Feyenoord in Mexico

Giménez heeft Feyenoord op de kaart gezet in Mexico, want eerder keken zijn landgenoten alleen naar PSV en vooral Ajax. “Nederland heeft wat dat betreft een geweldige naam, met name natuurlijk Ajax, maar daar horen tegenwoordig Feyenoord en PSV ook bij. Vroeger was het alleen maar Ajax. Bij PSV waren ze natuurlijk wel bekend in Latijns-Amerika, vanwege Romario en consorten. Dus Ajax en PSV kenden ze wel, maar Feyenoord konden ze niet eens uitspreken. Dat is nu ook wel veranderd, want ook de Mexicaanse sportkranten staan nu vol met Giménez.”

Slagen of mislukken?

Het was voor Westerhof lastig in te schatten of Giménez het zou redden in Nederland, maar vertrouwen had hij wel. “Ga het hele rijtje maar na van Mexicanen die in de Nederlandse competitie terecht zijn gekomen: dat geeft vertrouwen. Lozano is linksbuiten. Een linksbuiten heeft een beperkte taak, maar wel een hele belangrijke trouwens en dat is niet zo vreselijk veel anders dan in Mexico. Zulke spelers hebben een hele grote kans van slagen. Voor een spits geldt dat ook wel.” Westerhof denkt dat het daarom makkelijker is om te slagen in een ander land, dan op sommige andere posities in het veld. “En dat is het voordeel van Lozano en Giménez. Hij is een coole kikker, die Giménez. Hij is een afmaker en dat is niet anders in Mexico of Nederland.”

Feyenoord maakt Giménez beter

Feyenoord draait ook als een tierelier en daarom denkt Westerhof dat het ook makkelijker voor Giménez is om veel doelpunten te maken. “Het heeft voor het allergrootste gedeelte te maken met hoe Feyenoord in elkaar steekt. Hij is een echte afmaker, alleen ik vind hem nog niet een echte complete spits. Met Jahanbakhsh en Idrissi heeft hij natuurlijk echt buitenspelers naast zich die een man uit kunnen spelen en de bal voor het doel kunnen geven. Daar komt bij dat je met Kökçü een jongen op het middenveld hebt die heel creatief is en als er één iemand is die een fatsoenlijke steekbal kan geven, dan is hij dat wel. En dan heb je daarnaast nog Szymanski en Wieffer, die alle twee ook de zestienmeter induiken, waardoor niet alle aandacht op Giménez komt te liggen. Als er eentje tussen vijf man staat, wordt het moeilijker, maar omdat Feyenoord eigenlijk altijd met drie, vier mensen de zestienmeter inkomt, speelt Giménez vaak tegen twee centrale verdedigers en dat is natuurlijk een groot voordeel voor hem.”

Advies

De Mexicaan staat nadrukkelijk in de belangstelling van clubs als Benfica, Sevilla en Manchester United. Westerhof gaat in op de Portugese club en geeft een advies mee. “Ik zou nooit naar Benfica gaan, dan denk ik dat hij beter in Nederland kan blijven. Ik vind Giménez erg goed hoor, maar als je kijkt naar expected goals, hoeveel kansen hij krijgt en hoeveel goals hij maakt, en als je dat vergelijkt met Pepi, de spits van Groningen, die dus bijna onderaan staan, dan hebben ze allebei elf doelpunten gemaakt. Pepi heeft wel wat meer wedstrijden gespeeld, maar als je bij de een na onderste goals maakt in de competitie, dat zegt wel wat. Maar ook als je kijkt naar de expected goals, daar zijn ze tegenwoordig nog wel gek op, dan scoort Pepi aanzienlijk hoger dan Giménez. Dus er valt ook nog een boel te ontwikkelen voor Giménez.”

In de FCUpdate Podcast ging het ook over Giménez. Hoofdredacteur van FCUpdate Dominic Mostert ziet ook de bekendheid van de Mexicaan in zijn eigen land. "Ik heb een app op m’n telefoon en dan zit ik de Spaanstalige artikelen uit Mexico te bekijken en de helft gaat gewoon over Giménez. Ik heb een aantal keywords over bepaalde onderwerpen en Giménez komt heel vaak voor. Er werd ook schande van gesproken toen Arne Slot hem in de eerste maanden aan de kant hield. Elke week was er wel een artikel over Giménez dat hij weer op de bank zat. Dat vinden ze daar van de zotte en ze kennen hem daar goed. Dat is terecht, denk ik. Het is volgens mij een van de weinige fouten die Slot dit seizoen heeft gemaakt, het blijkt gelukkig niet cruciaal te zijn. Danilo deed het niet slecht, maar voor mij was het al duidelijk dat Giménez in de basis hoorde."

De FCUpdate podcast met nog meer over Giménez en andere voetbalzaken is hieronder te beluisteren.