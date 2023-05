PSV is zondagavond met de schrik vrijgekomen tegen Fortuna Sittard. Het treffen in het Philips Stadion stevende lang af op een 1-1 gelijkspel, maar een schitterende uithaal van Xavi Simons een paar minuten voor tijd bezorgde de thuisploeg alsnog de volle buit: 2-1. Daardoor is de voorsprong op Ajax nu acht punten, al spelen de Amsterdammers dinsdagmiddag het restant van het gestaakte duel met FC Groningen.

In de wetenschap dat de landstitel definitief uit het hoofd gezet kon worden begon PSV toch energiek aan het eerste thuisduel na de bekerwinst. Toch verzandde het zondagavondduel al snel in een plichtmatig schouwspel. Na wat speldenprikken was het echter Fortuna Sittard dat al snel de score opende via Paul Gladon. PSV had hierna veruit het meeste balbezit en kansen, maar leek door een fout van Walter Benitez, waarvan Iniogo Cordoba profiteerde, toch op een grotere achterstand te komen. Scheidsrechter Jochem Kamphuis had echter goed gezien dat de Spanjaard de bal tegen de hand had gekregen. Vrijwel direct daarna zette Luuk de Jong zijn ploeg koppend op 1-1. PSV bleef de overhand houden, maar was erg slordig rondom het Limburgse strafschopgebied.

Dat Ruud van Nistelrooij niet tevreden was bleek wel uit het feit dat de PSV-trainer in de pauze drie wissels doorvoerde. Jordan Teze, Guus Til en Johan Bakayoko konden onder de douche en werden afgelost door Philipp Mwene, Thorgan Hazard en Anwar El-Ghazi. De driedubbele wissels sorteerden maar weinig effect. PSV bleef slordig in de eindfase van de aanvallen. Na een uur spelen haalde Van Nistelrooij De Jong naar de kant. Op het oog een opmerkelijke wissel, maar de aanvoerder bleek een lichte blessure aan zijn knie te hebben. Huurling Fabio Silva was zijn vervanger. De wedstrijd kabbelde maar voort richting de eindfase. De Eindhovenaren leken er toch wel op de vertrouwen dat de winnende treffer zou vallen en dat vertrouwen werd niet beschaamd. Wie anders dan Xavi Siomons tekende voor de bevrijdende treffer.

Fortuna hield lang stand, zal balen van de nederlaag. Door de nederlaag van FC Emmen bij AZ zullen de Limburgers toch tevreden de bus ingestapt zijn. Ook volgend seizoen zullen zij definitief weer van de partij zijn in de Eredivisie.

Man of the match: Xavi Simons

PSV: Benitez 5,5; Teze 6 (46. Mwene 6), Ramalho 6, Brantwaite 6,5, Van Aanholt 5,5; Veerman 6 (84. Gutiérrez), Sangaré 5,5; Bakayoko 5 (46. El-Ghazi 5,5, Til 4,5 (46. Hazard 6), Simons 6; De Jong 6 (60. Silva 5,5).

Speler moet minimaal 20 minuten hebben gespeeld om in aanmerking te komen voor een beoordeling.