'Xavi moet bittere pil slikken, clublegende vertrekt naar het Midden-Oosten'

Sergio Busquets lijkt na dit seizoen te gaan vertrekken bij FC Barcelona. Niet alleen Lionel Messi gaat waarschijnlijk naar Saoedi-Arabië, maar ook de Spaanse middenvelder gaat vermoedelijk de overstap maken naar het oliestaatje.

Op dit moment heeft FC Barcelona vijf dagen vrij en is Busquets met trainer Xavi Hérnandez op een minivakantie naar Marbella, meldt Diario AS. De coach en de speler hebben samen met hun vrouwen gesproken over het aankomende seizoen bij FC Barcelona.

Artikel gaat verder onder video

Busquets beschikt bij Barça over een aflopend contract en heeft een aanbieding van de Catalanen op zak, maar tegelijkertijd heeft ook Al-Hilal, de misschien wel toekomstige club van Messi, een miljoenenvoorstel gedaan bij de Spanjaard.

Xavi weet onderhand wat de beslissing van Busquets is. In principe wees alles erop dat de Spaans international zou wachten totdat FC Barcelona de titel zou winnen, maar het lijkt erop dat de aankondiging naar Saoedi-Arabië versneld wordt.