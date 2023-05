'Zeer opmerkelijk: transfervrije Veltman in beeld bij FC Barcelona'

Een zeer opmerkelijk gerucht vanuit Spanje: Joël Veltman (31) zou op de radar zijn verschenen bij FC Barcelona. De Nederlandse verdediger heeft een aflopende verbintenis bij Brighton & Hove Albion én is multi-inzetbaar. Dat maakt hem een interessant transfertarget voor de Catalaanse grootmacht.

De rechtsbackpositie is al jarenlang een zorgenkindje voor FC Barcelona. De laatste seizoenen werden onder anderen Héctor Bellerín, Dani Alves, Emerson Royal en Sergino Dest aangetrokken, maar geen van allen bleek de ideale oplossing voor de positie achterin. Ook Ronald Araújo, Jules Koundé en Sergi Roberto kunnen op die positie uit de voeten van de huidige selectie, maar spelen liever elders in het elftal van Xavi.

Zodoende wil de oefenmeester in de komende zomer opnieuw de transfermarkt op en is daarbij uitgekomen bij Veltman. Juan Foyt (Villarreal) en Benjamin Pavard (Bayern München) stonden aanvankelijk hoger op het lijstje van de Catalanen, maar zijn vanwege de benarde financiële positie onhaalbaar in de komende zomer. Bovendien heeft Bayerns technisch directeur Hasan Salihamidzic bevestigd dat Bayern om tafel gaat met Pavard om diens tot 2024 lopende contract open te breken.

Dus heeft volgens het Spaanse dagblad SPORT opeens Veltman goede papieren om een transfervrije overstap naar Camp Nou te maken. De oud-Ajacied loopt dus uit zijn contract en heeft uitstekende jaren achter de rug bij Brighton & Hove Albion. Dit seizoen is hij een vaste kracht bij de Premier League-club, voor wie hij sinds 2020 speelt. FC Barcelona overweegt derhalve om hem gratis op te pikken en de problemen rechts achterin eindelijk op te lossen.