Zerrouki alsnog van Twente naar Feyenoord? 'Clubs weer on speaking terms'

Feyenoord en FC Twente zijn weer in gesprek over een mogelijke transfer van middenvelder Ramiz Zerrouki. Dat meldt clubwatcher Martijn Krabbendam dinsdagochtend in Voetbal International. Volgens de journalist ziet de aanstaande landskampioen in de Algerijn nog altijd dé gewenste opvolger van aanvoerder Orkun Kökçü.

Want dat Kökçü De Kuip na dit seizoen gaat verlaten, is volgens Krabbendam inmiddels een zo goed als voldongen feit. De 22-jarige Turks international wordt volgens Engelse media door zes verschillende Premier League-clubs gevolgd en ook volgens Krabbendam ligt een vertrek naar de andere kant van Het Kanaal 'dan ook het meeste voor de hand'. Temeer omdat dit seizoen wordt voldaan aan een vurige wens van Kökçü: vertrekken met een prijs op zak, het liefst als duurste uitgaande transfer in de geschiedenis van Feyenoord.

Feyenoord is al volop bezig de selectie waarmee het volgend seizoen de Champions League in moet vorm te geven. Daarbij is de club dus opnieuw uitgekomen in Enschede, waar voor de vierde (!) keer geprobeerd wordt om Zerrouki binnen te halen. "Die club (FC Twente, red.) gaf lang niets toe, maar nu is er beweging", weet Krabbendam dinsdag te melden. "Beide clubs zijn weer on speaking terms."

Als Zerrouki inderdaad wordt binnengehaald, dan is hij vermoedelijk niet de enige middenvelder die komende zomer naar Rotterdam-Zuid wordt gehaald. Bij Veronica Offside wist Andy van der Meijde maandag te melden dat Feyenoord inmiddels in gesprek zou zijn met de transfervrije Branco van den Boomen (Toulouse). In datzelfde programma kwam presentator Wilfred Genee met het nieuws dat de kans groot lijkt dat zowel trainer Arne Slot als spits Santiago Giménez er een jaar aan vast gaan plakken.