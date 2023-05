Zerrouki spreekt wens uit: 'Ik hoop natuurlijk dat hij bij Feyenoord blijft'

Ramiz Zerrouki is blij dat het hoge woord over zijn sportieve toekomst eruit is. Vrijdag maakte Feyenoord melding van een akkoord met FC Twente over een zomerse transfer van de middenvelder. "Ik ben blij, ik ben trots", reageert Zerrouki zondagmiddag voor de camera van ESPN na de 0-3 zege op FC Emmen.

"Iedereen weet dat het een lange tijd heeft geduurd. Ik ben blij dat het nu afgelopen is en er duidelijkheid is voor iedereen. Ik denk dat iedereen tevreden is, dat is alleen maar mooi", geeft hij aan. "Ik denk dat iedereen wel wist dat ik hier graag heen wilde." In het verleden hield Twente meermaals de poot stijf toen Feyenoord aanklopte. Ditmaal gebeurde dat niet. "Daar ben je altijd wel bang voor natuurlijk, maar laten we het gewoon afsluiten. Het is gebeurd, ik ben alleen maar blij."

Arne Slot sprak vrijdag zijn blijdschap uit over de komst van Zerrouki. Hij noemde hem 'een echte winnaar met een goede persoonlijkheid', zo heeft Zerrouki ook gehoord. "Als iemand vertrouwen in je uitspreekt, is dat alleen maar mooi. Ik kijk ernaar uit het nieuwe seizoen daar te beginnen en met iedereen te werken." Het is nog wel de vraag of Slot er dan nog is. "Ik hoop natuurlijk dat hij blijft, we gaan zien hoe het loopt."

Hoewel de interesse van Feyenoord in Zerrouki bekend was, hielden de clubs de transfer opvallend stil in de dagen voor de aankondiging. Ook de omgeving van Zerrouki was verrast. "De meesten hadden niet verwacht dat het nu al rond zou zijn. Het was gelukkig ook niet gelekt. Iedereen was positief verrast. Sommige jongens vroegen me die week nog wat ik zou doen. Ik zei helemaal niks. Aan het eind van de week werd het duidelijk en waren ze blij voor me."