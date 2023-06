1908.nl ontkracht verrassende berichtgeving over mogelijke aanwinst van Feyenoord

Feyenoord lijkt zich deze zomer zo goed als zeker niet te gaan versterken met Jean-Charles Castelletto. De verdediger van FC Nantes werd onlangs in verband gebracht met een verrassende transfer naar Rotterdam-Zuid. Die transfer lijkt er echter niet te gaan komen voor de international van Kameroen.

Het Franse medium Footmercato dropte afgelopen weekend ineens de namen van Feyenoord en Castelletto in een bericht. De 29-jarige verdediger zou een extra impuls moeten geven aan de defensie van de Rotterdammers. Hij ligt momenteel nog tot medio 2026 vast bij Nantes, dat afgelopen seizoen maar net boven de streep eindigde in de Ligue 1. De vraagprijs van vijf miljoen euro zou ook gelden voor het Turkse Besiktas.

Na de geruchten over Castelletto besloot 1908.nl op nader onderzoek te gaan. Het doorgaans goed ingevoerde medium weet dat een transfer van Castelletto totaal niet aan de orde is voor Feyenoord. Zijn naam is nog nooit gevallen in De Kuip en er is dan oo geen contact gezocht met Nantes. 1908.nl betwijfelt daarnaast of Castelletto de intensieve speelstijl van Feyenoord-trainer Arne Slot wel aan zou kunnen.

Feyenoord roerde zich de afgelopen weken al wel op de transfermarkt. Thomas van den Belt (PEC Zwolle) en Ramiz Zeroukki (FC Twente) werden naar De Kuip gehaald. Datzelfde geldt voor de talentvolle spits Yankuba Minteh, die een seizoen wordt gehuurd van Newcastle United. Timon Wellenreuther is op zijn beurt definitief overgenomen van Anderlecht, dat hem afgelopen seizoen al verhuurde aan de landskampioen van Nederland.