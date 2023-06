Aanstelling Steijn wordt vergeleken met komst Ten Hag naar Ajax: Verweij noemt één groot verschil

Het is niet meer de vraag óf, maar wanneer Ajax de komst van Maurice Steijn wereldkundig maakt. De Amsterdammers hebben al een mondeling akkoord bereikt met de trainer van Sparta en zouden ook een deal hebben gesloten met de club uit Rotterdam. De komst van Steijn leidt bij veel Ajax-fans niet meteen tot enthousiasme, maar dat was ook het geval toen Erik ten Hag ruim vijf jaar geleden zijn entree maakte in de Johan Cruijff ArenA. Mike Verweij ziet echter één groot verschil: Marc Overmars.

Ajax reikte in het seizoen 2016/17 onder Peter Bosz tot de finale van de Europa League. De oefenmeester, die maandagmorgen zijn handtekening zette onder een contract bij PSV, wilde na dat succes graag doorpakken in Amsterdam, maar toenmalig algemeen directeur Edwin van der Sar staak daar een stokje voor. Bosz vertrok en Marcel Keizer werd zijn opvolger. Een paar maanden later kon Ajax echter opnieuw op zoek naar een nieuwe trainer. De keuze viel dit keer op Ten Hag, wiens prestatie en werkwijze bij FC Utrecht positief waren opgevallen bij de Ajax-leiding.

Artikel gaat verder onder video

Maar veel had Ten Hag tot dan toe niet laten zien. Niet op hoog niveau althans. En dat geldt ook voor Steijn. Verweij benoemt als pluspunt weliswaar dat Steijn bij zijn eerdere clubs ‘het maximale uit zijn spelersgroep heeft gehaald’, maar dat het een ‘risico’ lijkt om een trainer aan te stellen die ‘nog nooit één internationale wedstrijd heeft gespeeld of gecoacht’. “In de Europa League - en voor Ajax hopelijk snel weer in de Champions League - ligt een trainer onder een vergrootglas”, schrijft Verweij in een analyse voor De Telegraaf. De Ajax-watcher ziet het bovendien als minpunt dat Steijn zijn teams niet ‘dominant’ heeft laten spelen én ‘nul Ajax-DNA’ heeft.

“Mislintat neemt een gok met Steijn, die heel snel moet bewijzen wél een Ajax-coach te zijn. Dat hoeft op zichzelf geen probleem te zijn , want dat lukte Ten Hag ook na een eerste half jaar waarin het bijna fout ging”, schrijft Verweij, die daar wel een belangrijke kanttekening bij plaatst. “Alleen had die het voordeel dat hij een twee-eenheid vormde met Marc Overmars. En Steijn moet het met de rugdekking doen van Mislintat, die ook nog moet laten blijken bij Ajax op de juiste plek te zijn. Voorlopig toont de Duitser met het contracteren van Steijn wel Amsterdamse bluf.”

In de nieuwste FCUpdate Podcast gaat het uiteraard over de verrassende move van Ajax. Bosz leek lang de ideale kandidaat voor het hoofdtrainerschap in Amsterdam, maar tot verbazing van host Stan Timmerman en redacteur Thijs Meijaard kiest de onttroonde landskampioen voor Steijn.