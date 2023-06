André Onana toont voetballende kwaliteiten: doelman maakt fraaie goal en dolt met Denzel Dumfries

Dat André Onana een uitstekende keeper is, staat buiten kijf. De Internazionale-doelman vestigde dit Champions League-seizoen een record door zeven keer de nul te houden. Keepen is echter niet het enige waar de Kameroener goed in is. Op beelden die hij deelt op zijn Instagram is te zien hoe Onana ook met een bal aan de voet goed uit de verf komt.

De 27-jarige keeper wordt de diepte ingestuurd, schudt zijn direct tegenstander van zich af en blijft vervolgens uiterst kalm wanneer hij voor de doelman komt te staan. Terwijl Onana de bal over de doellijn ziet rollen, ontstaat er een vreugde explosie bij hem en zijn ploeggenoten. Onana deelt de beelden op zijn Instagram en haalt daarbij een dolletje uit met Denzel Dumfries. “Dit is de laatste keer dat ik je leer hoe je een doelpunt moet maken”, sprak de Inter-keeper.