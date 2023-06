Antwerp gaat los na langverwachte landstitel: bokaal in een mum van tijd al gesneuveld

Antwerp kroonde zich zondagavond eindelijk weer eens tot kampioen van België en dat werd groots gevierd. De ploeg van trainer Mark van Bommel had aan een 2-2 gelijkspel bij KRC Genk voldoende voor de titel. Na de wedstrijd brak een enorm feest los in het Bosuilstadion, de thuishaven van Antwerp.

Antwerp pakte zondag op de valreep een puntje tegen Genk door een fantastische treffer van Toby Alderweireld. Na afloop was de ontlading dan ook groot bij The Great Old. De spelers gingen na de wedstrijd per bus terug naar Antwerpen, waar zij werden opgewacht door duizenden fans. In het Bosuilstadion was het vervolgens ook tijd voor de huldiging. Uit handen van Lorin Parys, de voorzitter van de Pro League, kreeg Alderweireld de bokaal.

Die prijs zal echter niet zomaar in de prijzenkast van Antwerp komen te staan. Volgens Belgische media hield de bokaal het namelijk slechts vijftien minuten vol. Op dat moment was de beker al deels afgebroken. Het bovenste stuk was losgekomen van de rest, al kon dat de spelers weinig schelen. Gastón Ávila besloot ploeggenoot Vincent Janssen te interviewen met een deel van de beker op zijn hoofd, terwijl andere spelers het onderste deel juist lieten zien.