AZ-middenvelder Mihailovic krikt transferwaarde flink op met twee goals en twee assists in interland

AZ-middenvelder Djordje Mihailovic heeft zijn visitekaartje afgegeven bij de nationale ploeg van Amerika. In het duel met Saint Kitts en Nevis gaf hij twee assists (vooral de eerste was erg fraai) én maakte hij twee doelpunten, waarmee hij een grote bijdrage had een de royale 6-0 overwinning in de Gold Cup. Zijn bijdrage aan de vier doelpunten leverden Amerika in elk geval ook een evenaring van de recordzege op. Mihailovic krikt zijn transferwaarde even flink op en laat zich zien aan zijn coach Pascal Jansen voor het nieuwe seizoen. Verovert hij komend jaar wel een vaste plek bij AZ?

