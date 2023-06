Bayern heeft beet en pikt sterkhouder na zeven seizoenen gratis op in Dortmund

Bayern München heeft opnieuw transfervrij toegeslagen bij een binnenlandse concurrent. Zoals al eerder aangekondigd maakt de Portugese linksback annex middenvelder Raphaël Guerreiro de overstap van Borussia Dortmund naar Der Rekordmeister.

De club van Matthijs de Ligt en Ryan Gravenberch heeft de komst van de 29-jarige speler vrijdag via de officiële kanalen bevestigd. De speler tekent in München een contract tot medio 2026 en ligt dus voor drie seizoenen vast in Beieren. Guerreiro toont zich op het digitale thuis van zijn nieuwe werkgever verheugd over zijn overstap: "Toen het telefoontje van Bayern kwam, heb ik snel de beslissing genomen."

Daarbij speelt de aanwezigheid van Thomas Tuchel zeker ook een rol. De twee werkten in Guerreiro's eerste seizoen in Dortmund succesvol samen. De samenwerking beviel de trainer dusdanig goed dat hij in het verleden probeerde om de Portugees naar zijn toenmalige club Paris Saint-Germain te halen. Dat bleek tevergeefs, maar acht jaar later komt het dus toch tot een hereniging. "Ik heb ook veel waardering voor Tuchel vanwege onze tijd in Dortmund", zegt Guerreiro.

Bayern heeft er een handje van om spelers transfervrij af te snoepen bij binnenlandse concurrenten. Zo maakte in het verleden ook Robert Lewandowski de overstap van Dortmund naar München en plukte de club middenvelder Leon Goretzka en doelman Alexander Nübel gratis op bij Schalke 04. Bovendien presenteerde Bayern twee weken geleden de Oostenrijker Konrad Laimer, die uit zijn contract liep bij RB Leipzig.