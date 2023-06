Beslissing Ronald Koeman leidt tot onbegrip: ‘Hij hield hem een vette worst voor’

Ronald Koeman maakte afgelopen maandag zijn definitieve selectie bekend voor de finaleronde van de UEFA Nations League. De bondscoach van het Nederlands elftal heeft in zijn groep wél een plekje ingeruimd voor Andries Noppert, maar níét voor Jasper Cillessen. De Gelderlander plaatst z’n vraagtekens bij die beslissing.

Koeman maakte bij zijn aanstelling als opvolger van Louis van Gaal duidelijk dat hij het anders ging doen dan zijn voorganger. In zijn selectie voor de EK-kwalificatieduels met Frankrijk en Gibraltar viel op dat Cillessen weer van de partij was. Cillessen leek eind vorig jaar op pole position te liggen om eerste doelman te worden tijdens het WK in Qatar, maar Van Gaal nam hem niet eens mee naar het eindtoernooi. In de eerste twee wedstrijden van Koeman zijn tweede periode als bondscoach had Cillessen een basisplaats. Niet alleen omdat Justin Bijlow en Noppert op dat moment geblesseerd waren. Ook vanwege zijn goede optredens bij NEC.



Nog geen drie maanden later heeft Cillessen al vakantie, terwijl het Nederlands elftal later deze maand aantreedt in de finaleronde van de Nations League. Cillessen verkeerde in de afgelopen maanden niet in goeden doen. Zijn recente prestaties lijken hem de das om te doen. “Zo blunderde hij uitgerekend tegen Vitesse en later ook tegen sc Heerenveen”, zag De Gelderlander. De krant plaatst desondanks vraagtekens bij het besluit van Koeman om Cillessen links te laten liggen. “Als extra klap kreeg Cillessen maandag het nieuws dat hij met Oranje ontbreekt in de finaleronde van de Nations League. Koeman hield hem een vette worst voor door hem wel op te nemen in de voorselectie en toe te voegen hem ‘niet meteen af te schrijven na een aantal fouten’, maar hij laat Cillessen snel vallen.”

“Zeker omdat WK-keeper Noppert, die afgelopen weekend weer eens in actie kwam na lang blessureleed, wél is geselecteerd”, stelt de krant. De situatie bij het Nederlands elftal lijkt er niet snel beter op te worden voor Cillessen. “De voortekenen zijn slecht voor Cillessen bij Oranje. Koeman, die vastligt tot en met het WK van 2026, wil een ‘doelman voor de toekomst’. Gezien de leeftijd van Bijlow (25), die tegen Frankrijk en Gibraltar ontbrak door een blessure, krijgt hij waarschijnlijk het vertrouwen en komt Cillessen vermoedelijk alleen nog in aanmerking voor een reserverol.”

Toekomst

De Gelderlander vraagt zich af of de 34-jarige doelman überhaupt nog zit te wachten op een uitverkiezing voor het Nederlands elftal. Ook zijn toekomst bij NEC wordt in twijfel getrokken. Cillessen keerde afgelopen zomer terug in de Eredivisie, maar beleefde een allesbehalve gelukkige rentree. “Hij kreeg dit seizoen vaak het hoongelach van een groot deel van het land over zich heen. Het is afwachten of hij daar met zijn status nóg een jaar op zit te wachten en of hij na twee keer in korte tijd opzij te zijn gezet bij Oranje nog wel een vervolg wil geven aan zijn interlandcarrière.”