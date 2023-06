Brobbey redt Jong Oranje tegen Portugal: kwartfinale in eigen hand

Jong Oranje heeft ook in de tweede wedstrijd op het EK gelijkgespeeld. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi voorkwam dankzij Brian Brobbey een nederlaag: 1-1. Dat was een belangrijk doelpunt, want daardoor heeft Oranje het bereiken van de kwartfinale in eigen hand. Een overwinning op gastland Georgië in de laatste groepswedstrijd volstaat om door te gaan. Georgië speelde met 2-2 gelijk tegen België en gaat aan kop in Groep A.

Na het bloedeloze gelijkspel tegen België hield Erwin van der Looi in het tweede duel tegen Portugal vast aan dezelfde basiself. Bij de Portugezen, die eerder verloren van Georgië, stond met Fábio Silva één Eredivisiespeler in de basis, terwijl Francisco Conceição op de bank begon. Hij zag vanuit een matig gevuld stadion hoe Nederland in de beginfase de wedstrijd in handen had. De jonge Leeuwen probeerden soms de ruimte tussen de Portugese linies te vinden, maar vaak werden deze vakkundig dichtgehouden. Quilindschy Hartman zorgde met een paar geplaatste lange ballen ook voor voorwaarts momentum, maar zijn passes kregen weinig vervolg.

Toch leek Nederland na een klein kwartier voor even op voorsprong te komen. Na een vrije trap kopte Kenneth Taylor sterk binnen, maar hij had geen rekening gehouden met de buitenspelval van de Portugezen. Deze afgekeurde treffer zorgde bij Nederland voor een boost, getuige het goede combinatiespel waarmee een grote kans voor Brian Brobbey tot stand kwam. Toen de excentrieke Celton Biai met een geweldige redding zijn doel schoon hield en de eerste Portugese kans vervolgens een doelpunt opleverde, was de hoop echter snel weer verdwenen. Handenbinder Pedro Neto werd door de angstige Jan Paul van Hecke niet goed aangepakt, waarna de inlopende Almeida vrij kon binnenschieten.

Portugal besloot vervolgens iets meer mee te voetballen, maar veel had het niet om het lijf. Hetzelfde kan overigens worden gezegd van het Nederlandse spel. Crysencio Summerville noteerde een slap schot, maar veelal strandden de acties ver voor de beoogde bestemming. Daarnaast leek er enige frustratie in het Nederlands elftal te sluipen: Quinten Timber mocht na een harde overtreding op de geblokte Nuno Tavares niet klagen met een gele kaart. Hij keerde overigens in de tweede helft niet meer terug op het veld. Zijn vervanger was Wouter Burger, terwijl Milan van Ewijk ook binnen de lijnen kwam.

Beide spelers lieten zich al snel aanvallend zien. Burger zag zijn afstandsschot via een Portugees been net langs de verkeerde kant van de paal gaan, terwijl Van Ewijk veel opkwam aan de linkerkant. Al snel deelden zij echter ook mee in de Nederlandse malaise. De ploeg van Van de Looi had meer balbezit dan de tegenstander, maar kon aanvallend nauwelijks een vuist maken. De Portugezen lieten echter ook weinig zien, waardoor de wedstrijd met een minieme marge voor de ploeg van Rui Jorge voorthobbelde.

De mislukte kans van Brian Brobbey paste dan ook in het spelbeeld. De spits werd met een steekbal goed aangespeeld, maar kon de bal vervolgens niet controleren. Enkele minuten later had hij geen controle nodig: de potige spits schoot een verlengde corner van dichtbij in een keer binnen. Nederland ging vervolgens op zoek naar een tweede treffer, maar nam daarbij geen risico’s. Grote kansen kwamen er daardoor niet meer voor Oranje. Portugal kreeg via de ingevallen Francisco Conceição nog een kleine mogelijkheid, maar uiteindelijk was 0-0 de eindstand.

Opstelling en beoordelingen*

Nederland: Bart Verbruggen 6; Quilindschy Hartman 6, Micky van de Ven 6, Jan Paul van Hecke 5, Devyne Rensch 5 (46. Milan van Ewijk 5,5); Ryan Gravenberch 6,5, Kenneth Taylor 5, Quinten Timber 5 (46. Wouter Burger 5,5); Crysencio Summerville 4,5 (70. Joshua Zirkzee 5,5), Brian Brobbey 6 (80. Thijs Dallinga -), Jurgen Ekkelenkamp 4,5 (80. Ian Maatsen -) .

Man of the match: Ryan Gravenberch

*: Speler moet minimaal 20 minuten hebben gespeeld om in aanmerking te komen voor een beoordeling.