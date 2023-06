Carvajal beslist finale Nations League op geweldige wijze; Van der Vaart blijkt toch geen fan

Spanje heeft zondagavond met dank aan Dani Carvajal beslag gelegd op de Nations League. De rechtsback van Real Madrid mocht in De Kuip aanleggen voor de beslissende strafschop en bleek ijzig kalm. De 31-jarige routinier verschalkte doelman Dominik Livaković van Kroatië met een heerlijke stift.

Daar kon echter niet iedereen van genieten. In de studio van de NOS werd de winnende penalty meteen besproken. "Ik houd hier niet zo van", opperde Rafael van der Vaart. "Als Bruno Petković had gescoord, had hij 'm nooit zo genomen. Dat weet ik zeker. Dan ben je pas echt koel vind ik. Niemand verwacht dit, zeker niet op zo'n moment."

Pierre van Hooijdonk was het niet helemaal eens met zijn tafelgenoot. "Het is een serieuze optie een penalty zo te nemen. Je weet een ding zeker. Als het fout gaat, krijg je de hoon over je heen. Het ziet er heel nonchalant uit. Het gaat erom dat niemand het verwacht. Daarom was het een perfect moment om te stiften", aldus de voormalig strafschoppenspecialist.