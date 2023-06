Contractverlenging bij Juventus zorgt voor ontwikkelingen rond Ten Hag en Frenkie de Jong

Adrien Rabiot blijft voor Juventus behouden. De Franse middenvelder had een aflopend contract en werd eerder concreet gelinkt aan Manchester United, maar hij blijft de Oude Dame trouw. Daardoor zou een overgang van Frenkie de Jong ook weer logischer zijn.

Juventus heeft dinsdag melding gemaakt van de contractverlenging van Rabiot, die zijn aflopende verbintenis met een jaar heeft verlengd. Daardoor verkast hij zeker niet naar Manchester United, dat vorig jaar heel dichtbij de komst van Rabiot was. Destijds klapte deal achter op de hoge eisen vanuit de middenvelder zelf.

Aangezien Rabiot transfervrij was deze zomer, werd verwacht dat Manchester United een nieuwe poging zou wagen om het middenveld met hem te versterken. Onduidelijk is of ze wel een poging hebben gewaagd, maar met de handtekening van Rabiot bij Juventus, lijkt een overgang vrijwel zeker van de baan.

Frenkie de Jong genoemd bij Manchester United

In de vorige zomer werd geschreven dat Rabiot in de Frenkie-rol bij Manchester United kon spelen, omdat middenvelder van FC Barcelona hoog op het lijstje stond van The Red Devils. Vorig jaar hield De Jong zelf de boot echter af, maar inmiddels zou de Catalaanse grootmacht opnieuw willen proberen om hem te slijten om financiële speelruimte te krijgen. Onduidelijk is of hij zelf nu wel naar Old Trafford zou willen, maar gezien het bijtekenen van Rabiot bij Juventus is vernieuwde belangstelling van Manchester United in De Jong niet onlogisch.